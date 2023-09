CULTURA Joi, 21 Septembrie 2023, 16:33

HotNews.ro a luat legătura cu Centrul Municipal de Cultură Arad (CMCA) și cu Biblioteca Județeană Arad, instituțiile unde urma să se proiecteze filmul „Arsenie. Viața de Apoi”, și a cerut explicații în legătură cu anularea evenimentului, așa cum a anunțat ieri pe Facebook regizorul Alexandru Solomon.

„Arsenie. Viata de apoi”, un film de Alexandru Solomon Foto: arsenie.viatadeapoi.ro

Două instituții de cultură din Arad au refuzat, pe rând, proiecția filmului documentar despre Arsenie Boca, regizat de Alexandru Solomon. Motivele ar fi avut legătură cu amenințări venite din partea publicului.

Filmul urma să fie proiectat la Cinema Arta, care se află în subordinea Centrului Municipal de Cultură Arad, la rândul său în subordinea Primăriei. Refuzul a venit cu 48 de ore înainte de eveniment, directoarea centrului spunând că ar fi vorba de niște amenințări.

„Dacă îndrăzniți să proiectați filmul, venim acolo și va fi circ, facem scandal”, cam așa suna mesajul care i-a speriat pe reprezentanții Centrului Cultural, redat de Alexandru Solomon într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

Asociația citizenit a luat ulterior legătura cu Biblioteca Județeană Arad pentru a transmite filmul acolo. Chiar dacă au fost de acord în primă fază, au revenit și au spus că evenimentul nu poate să aibă loc.

Am vrut să vedem care sunt amenințările care ar putea justifica refuzul proiecției unui film documentar, dacă au fost contactate autoritățile în legătură cu aceste amenințări și cât de mult ar trebui să cedeze instituțiile în fața presiunilor venite din exterior? N-am primit răspunsuri la aceste întrebări, însă am primit o informare din partea Centrului de Cultură Municipală Arad și o explicație scurtă oferită de reprezentanții bibliotecii referitor la anularea evenimentului.

„Cu privire la dezinformarea concertată…”

CMCA începe informarea prin a face unele precizări „cu privire la dezinformarea concertată care a apărut în presa online, în social media și în rândul opiniei publice”, însă continuă prin a confirma ceea ce regizorul Alexandru Solomon a postat pe pagina de Facebook.

Astfel, instituția spune că „în momentul în care a început promovarea proiecției, au început să apară și reacțiile negative cu privire la film, unele mai discrete, altele mai vehemente, din partea arădenilor”. De asemenea, decizia a fost luată bazându-se pe „ecourile apărute în urma proiecției filmului în alte orașe din țară”. Până la ora asta, Aradul este singurul oraș care a refuzat proiecția filmului „Arsenie. Viața de apoi”.

Reprezentanții CMCA spun că au luat legătura cu Asociația citizenit și le-au transmis că vor să amâne evenimentul din cauza amenințărilor.

Potrivit informării făcute de instituție, Asociația citizenit „a refuzat categoric amânarea evenimentului”. Ei au adăugat că „nu este lipsit de importanță să aducem la cunoștința publicului și faptul că una dintre membrele importante ale Asociației citizenit Arad este angajata regizorului Alexandru Solomon, care, în mod cert, putea avea o influență decisivă asupra acordului de amânare”.

Oana Furdea, membru fondator citizenit, și cea despre care vorbesc reprezentanții Centrului în informare, spune că decizia a fost luată de toți cei implicați în echipă.

„Colaborez cu One World Romania, dar nu văd în ce fel se exclud lucrurile astea. Nu mă ocup de distribuția filmului „Arsenie. Viața de Apoi”, asta e ceva ce regizorul face pe cont propriu. Într-adevăr, colaborez cu asociația One World Romania, dar nu din cauza faptului că lucrăm împreună am decis să anulăm proiecția. A fost o decizie colectivă a tuturor membrilor asociației, datorită faptului că lucrurile erau deja antamate și pentru că anunțaserăm deja proiecția în fața publicului”, răspunde Furdea.

One World Romania a fost primul festival de film documentar din București, care a fost adus în România la inițiativa Centrului Ceh. Cu timpul, selecția filmelor și organizarea festivalului au devenit autonome, așa că membrii echipei festivalului au înființat Asociația One World Romania, cum reiese de pe site-ul asociației. Alexandru Solomon face parte din Comitetul Director al Asociației.

Membrii citizenit au luat în calcul costurile, dar și nevoia de a difuza un documentar pentru cetățenii din Arad.

„Ne-au spus că nu e un moment potrivit să amânăm proiecția. Datorită faptului că discutasem de venirea lui Alecu Solomon la Arad am considerat că nu e oportun să amânăm proiecția, pentru că erau implicate și niște costuri, din partea distribuitorului, de deplasare”, continuă Furdea.

În informarea transmisă de CMCA, ei au menționat că nu a existat vreun acord scris între ei și citizenit. Cu toate acestea, a existat un acord verbal. Nu este prima dată când citizenit lucrează cu CMCA. „Noi, în general, avem o relație bună de colaborare cu CMCA. În acest caz nu au dorit să colaboreze cu noi, dar ne-au susținut mai multe proiecte pe parcursul timpului”, adaugă Oana Furdea.

Vernisaj da, film ba

După refuzul de la Centrul Municipal de Cultură Arad, cei de la citizenit au luat legătura cu Biblioteca Județeană. „Noi, fiind organizatori privați, am căutat un alt spațiu. Ne-am îndreptat către bibliotecă, unde, din nou, ni s-a oferit un acord de principiu. Ne-au contactat și de la bibliotecă și ne-au spus că nu mai doresc”, explică Oana Furdea.

Când am întrebat biblioteca de ce a anulat proiecția filmului, ni s-a răspuns că aveau programat un vernisaj în aceeași zi.

„Exact, ieri, am avut și un alt eveniment. A fost pripit din partea mea ca manager și ieri am avut un vernisaj de pictură”, spune Gabriela Ungureanu, reprezentant al Bibliotecii Județene Arad.

Ungureanu spune că nu au primit nicio amenințare nici de la persoane necunoscute, nici de la superiorii ei, care nu au știut despre decizia ei. Oana Furdea spune că reprezentanții bibliotecii le-au spus, inițial, că nu ar fi vreo problemă ca evenimentele să se desfășoare în același timp, pentru că nu aveau loc în aceeași sală.

Într-adevăr, intrarea în spațiul destinat vernisajului s-ar fi realizat prin curtea în care avea loc proiecția.

Într-un final, proiecția a avut loc pe terasa clublui Flex, din Arad, unde au avut loc discuții în ultima proiecției filmului. Nu a avut loc niciun incident. Oana Furdea spune că ei și-au îndeplinit scopul, pentru că ei vor să aducă cât mai multe evenimente culturale pentru publicul arădean, așa că asta au făcut.