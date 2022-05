CULTURA Joi, 12 Mai 2022, 18:16

Raul Sanchez Costa • HotNews.ro

Însarcinatul cu afaceri al Ambasadei Argentinei în România, Carlos María Vallarino, va conferi în premieră la București pe 19 mai, cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Malbecului, premiul Marca País artiștilor argentinieni Analia Selis și Mariano Castro, care și-au desfasurat o mare parte a carierei lor în Europa de Est.

Mariano Castro & Analia Selis, junto a la Orquesta de Cámara Radio Foto: Tango Simfonic

Interviu cu Analia Selis și Mariano Castro:

Întrebare.- Ce înseamnă să primești distincția Country Brand a Argentinei?

Analia Selis.- Ținând cont de faptul că distincția Argentine Country Brand este acordată pe baza unei selecții de artiști, oameni de afaceri, instituții media și argentinieni din lume care se remarcă prin ceea ce fac, dând astfel Argentinei o valoare specială în lume, este o mare onoare pentru mine să primesc această distincție. Este rezultatul a 18 ani de muncă, promovand intotdeauna muzica argentiniană nu doar în toata România, ci și în Spania, Germania, Elveția, Cehia, Lituania, China etc.

Mariano Castro.- Reprezintă o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani, mai ales aici, în România, dar și în Europa, interpretând și orchestrând muzica argentiniană în domenii de excelență muzicală. Este o bucurie să primesc această distincție, mă bucur că țara mea mă consideră un „ambasador” al culturii argentiniene în lume. Îi mulțumesc fostului ambasador argentinian în România, Felipe Alvarez de Toledo, care a considerat că pot fi candidat pentru a primi această distincție dată de guvernul argentinian, iar el a fost cel care s-a ocupat de transmiterea cererii.

Î.- Ce rol a jucat România în cariera dumneavoastră profesională?

Analia Selis.- Fundamental, pentru că România este locul unde mi-am început cariera de muzician profesionist, unde m-am lansat ca muzician și țara în care trăiesc de 19 ani și asta mi-a permis să mă dezvolt ca artist.

Mariano Castro.- România a fost un nou început în cariera mea profesională. Până în 2013 am avut o carieră profesională intensă, cu multe concerte, excursii, premii etc. dar de când m-am stabilit aici în 2013 am început această nouă etapă. România mi-a oferit ocazia să cânt în cele mai importante săli de concerte clasice ale sale, împreună cu aproape toate orchestrele sale simfonice, într-o țară cu un nivel excelent de muzică clasică. A aduce muzica din Buenos Aires în cercurile academice a fost o provocare îmbucurătoare, la fel ca și împărtășirea acestei muzici cu sute de instrumentiști, dirijori importanți și solişti. În acești ani am învățat multe despre tradiția muzicală europeană și, în același timp, am fost un transmițător al culturii argentiniene, realizând o simbioză foarte interesantă care mi-a imbogatit cariera.

Î.- Ce diferențe există între telespectatorii români și argentinieni?

Analia Selis.- Publicul argentinian, ca și publicul latino-american în general, este un public foarte demonstrativ și hotărât. Publicul din România este uneori mai timid să-și arate emoțiile. Ceea ce a fost hotărâtor pentru a mă putea dezvolta ca muzician în România și succesul carierei mele este faptul că publicul românesc este deschis la ceea ce este nou, la ceea ce este diferit, chiar dacă într-o altă limbă pe care el nu o intelege.

Mariano Castro.- Sunt două audiențe foarte efervescente. Telespectatorul român este foarte recunoscător, tradițional in obiceiuri și foarte deschis la expresiile care vin din America Latină. Argentinianul este euforic și foarte spontan. Nu sunt atât de multe diferențe cum exista in ceea ce priveste alte țări, sunt publicuri asemănătoare; poate argentinianul este puțin mai zgomotos pentru că îi e mai puțin rușine să se exprime, dar asta nu îl face un public mai bun, doar diferit. Așa cum afirm mereu si profit si de această ocazie, sunt recunoscător publicului român pentru că a primit mereu cu atâta afecțiune și deschidere diferitele proiecte pe care le-am prezentat sau din care am făcut parte.