CULTURA Duminică, 20 Martie 2022, 10:55

Eugen Istodor • HotNews.ro

​​​Andreea Hagiopol Radu este organizator de nunți. Până acum s-a ocupat de peste 1.000 de evenimente. Într-un interviu pentru HotNews.ro spune care sunt greșelile pe care le poate face un organizator, dar și mirii, dacă există cereri imposibile și cum face ca totul să iasă bine în final.

Ziua nuntii Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

HotNews.ro: Cum te gândești la războiul ăsta din 2022?

​Andreea Hagiopol Radu: Nu mi-e frică de război, nu mi-e frică de moarte. Dar mor cu fiecare filmuleț sau imagine în care o mamă își îmbrățișează fiul soldat, un copil se agață de gâtul tăticului soldat.

Care-i momentul care te-a impresionat din zilele astea de război?

Mă impresionează fiecare mamă care trece frontiera împingând cu cărucior si avănd alt copil de mănă, fiecare copil speriat care îsi lasă tatăl in lacrimi, ma impresioneaza disperarea acestor oameni combinată cu o liniște si cu durere care se citeste pe fețele lor.Imaginile cu copilași care au reusit să isi ia pisicuța sau cățelușul imi sfăsie sufletul.

Doi ucraineni s-au căsătorit chiar în ziua primelor împușcături din Kiev. E loc de dragoste între oameni?

E loc de dragoste in orice fel de vremuri, fără dragoste nu se poate trăi si nu se poate supraviețui vremurilor pe care le trăim.

Câte căsătorii ai organizat?

Am organizat peste 1.000 de evenimente. Organizat este un termen general, am calculat evenimentele organizate complet, participarea că și coorganizator sau doar furnizor de servicii pentru diverse elemente ale unei nunți ( fie doar buchete sau lumânări,mărturii sau alte servicii conexe).

Nu e plictisitor la un moment dat?

Niciodată nu se poate considera plictisitor, nu intervine rutina,este genul de activitate totdeauna diferita.Fiecare nunta este altfel,chiar daca luam în considerare nunți organizate în aceeași locație nciodata nu seamănă, sunt cerințe unice.

Căsătoria înseamnă dragoste mereu?

Căsătoria nu înseamnă dragoste mereu, nu este rolul organizatorului să judece clientul. Că și în alte domenii este o chestiune de profesionalism să iți faci meseria indiferent de posibilele presupuneri pe care le poți avea în interactiuniile cu cuplurile care ți se adresează.

Există dragoste în afara căsătoriei?

Dragostea în afara căsătoriei este o opțiune personală care vine cu multe explicații contexte situații, in principiu nu atributul organizatorului sa aiba pareri despre aceste lucruri plus momentul de inceput momentul casătoriei este plin de iubire si nu intalnim aceste dileme in cadrul categoriei de clienți care ni se adresează.

Te îndrăgosteșți? Eșți mereu îndrăgostită?

Sunt îndrăgostită permanent mi se pare o tristețe maximă să aud că există oameni care nu sunt îndrăgostiți, îndrăgostiți de partener, de profesie de un hobby.

Care sunt „prostiile” pe care cer oamenii?

Nu există „prostii” pe care să le ceară cineva. Există gusturi, păreri diferite sau adaptate contextului în care se organizează acel eveniment. Un organizator nu are voie să considere nimic din ce i se cere că fiind o prostie, trebuie să evalueze, să vina cu argumente dacă cererile nu sunt viabile.

Femeia, până unde poate fi devotată?

Femeia este devotată, devotată partenerului pe multe planuri. Consider că momentul în care o femeie începe să pună la indoială devotamentul fata de partener cănd diferențele din evoluția celor doi sunt atăt de mari încăt este aproape imposibil să mai găsească motivație pentru devotament.

Femeia, până unde trebuie să accepte compromisurile?

Depinde ce definiție a compromisului este luată în calcul. Compromisurile după mine sunt parte din angrenajul mersului mai departe într-o relație, parteneriat, este o părghie de ajungere la echilibru.Femeia ajunge să nu mă accepte compromisurile dacă nu reușește să găsească echilibru folosind pârghia compromisului.

De ce ai ales nebunia asta a ceremonialelor?

Am ales aceasta profesie pentru că ador lucrurile în mișcare, am organizat diverse lucruri todeauna, petreceri, aniversări, orice, eram acolo necondiționat. Mi-am dorit să fac asta deși poate să pară ciudat pentru o persoana îndrăgostita de cifre, contabilitate și lucruri exacte. Cred că am combinația perfectă între precizie, organizare minuțioasă și prezența de spirit și asta mi-a dat încredere.

Care sunt momentele imprevizibile în viața ta de organizator?

Aici răspunsul meu nu o să fie pe placul altor organizatori care promit organizări perfecte fară greseală și eliminarea momentelor imprevizibile. Dacă ai experiență și onestitate trebuie să spui din capul locului că momentele imprevizibile sunt la tot pasul în organizarea unui eveniment. Arta este să știi să le gestionezi în așa fel încât să fie cât mai puțin sesizabile pentru familie și invitați. Există însă un gen de imprevizibil care poate să fie evitat desi nu se întămpla asta totdeauna. Eu am greșit în mod repetat până am înțeles exact că singura soluție când un client solicită ceva care poate este pe placul lui, dar în condițiile locației, a condițiilor meteo sau altor constrângeri este nepotrivită alegerea, trebuie refuzată cererea respectivă. Dar refuzul, evident justificat, este o variantă certificată de experiență de organizator și poate fi salvatoare și un factor care diminuează prezenta momentelor imprevizibile.

Care au fost momentele/cererile imposibile?

Nu există cereri imposibile exista cereri care generează costuri, bugete, pe care solicitantul nu le anticipează corect. După multe evenimente organizate, imposibilul este legat de puterea de a convinge clientul că cererea este posibilă, dar îl dezavantajează. Din experiență rezultă multe lucruri care nu îi fac fericiți pe clienți, profesionalismul în acel punct este să aduci propuneri similar care îl avantajeazâ și pe care să le accepte.

Toate căsătoriile sunt din dragoste?

Nu toate căsătoriile sunt din dragoste, dar consider că nu este datoria unui organizator de nunta să judece aceste situații.Desigur ca organizator vezi situații și situații, momentele tensionate nu lipsesc în multe cazuri, dar totul trebuie tratat cu profesionalism.

Cum a fost căsătoria ta?

Nunta mea a fost exact cum am dorit. Nu organizasem vreodată un eveniment de acest fel, aveam o cu totul alta profesie, nu îmi imaginam în acel moment că voi organiza nunți vreodată.

Ce excentricități ai avut atunci?

Nu am avut excentricitați, am făcut poate lucruri speciale pentru acel moment, speciale pentru mine si iubitul meu. Au existat greșeli în organizare dacă stau să privesc acum peste timp, dar nu majore. Poate alegerea locației și a rochiei de mireasă au fost ușor excentrice sau mai exact neobișnuite dar nu regret aceste alegeri.

Dacă te-ai căsători acum? Ce ai alege?

Aș alege lucruri destul de apropiate cu alegerile mele de acum mulți ani. Încă iubesc locația aleasă de noi atunci chiar dacă nu este dedicată acestui timp de eveniment.

O căsătorie cu mulți bani înseamnă și o garanție a iubirii?

Nu există nici o garanție a iubirii în nici un context, cu atât mai puțin un ceremonial al căsătoriei costisitor nu poate să fie o garanție a iubirii.

De ce vor oamenii brizbizuri în ceremoniile lor?

Există o mulțime de explicații, fie pentru că așa au visat pentru că așa și-au dorit acel moment, fie vor să își impresioneze propria familie sau familia viitorului partener.

Cu ce ochi vezi ceremoniile?

Ceremoniile sunt un element esențial, dacă ne referim la ceremoniile religioase trebuie să recunoaștem că sunt un element super sensibil al întregii organizări. Pe de o parte este sensibil indiferent de religia celor două familii sau și mai compliat dacă există diferențe din acest punct de vedere.

Te vezi „soție” în fiecare căsătorie organizată?

Nu mă văd „soție” în fiecare căsătorie organizată. E vorba de o profesie, de exactitate, de seriozitate, iar implicarea propriilor sentimente face rău într-o astfel de situație. Desigur, există cupluri cu care poți interacționa mai bine, care revin pentru evenimente viitoare, cu care ramâi în relațîi de amiciție peste ani, dar în momentul organizării evenimentului imparțialitatea, echilibrul și echidistanța sunt elemente esențiale.

Ce semne sunt că lucrurile vor merge bine/nu vor merge bine pe viitor? Tu cu ochiul tău de organizator poți să vezi?

Eu sunt o optimistă și cred în fiecare cuplu care ne trece pragul. Sigur identific tensiuni între parteneri, uneori iubirea dă pe dinafară, dar nu reprezintă nici una dintre situații un detaliu care sa certifice ca lucrurile vor merge bine sau rău.