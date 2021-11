Cât adevăr și câtă ficțiune este în filmul Casa Gucci, în care joacă Lady Gaga, Al Pacino și Adam Driver

House of Gucci se bazează pe o poveste adevărată? Răspunsul scurt este: da. Maurizio Gucci și Patrizia Reggiani au fost amândoi oameni reali. Patrizia are acum 70 de ani, a făcut aproape 30 de ani de închisoare pentru că și-a ucis soțul, dar e liberă. Film House of Gucci este adaptat după cartea Sarei G. Forden din 2001, ”The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Cartea este o incursiune în culisele familiei Gucci, mai ales după căsătoria Patriziei Reggiani (Lady Gaga) cu moștenitorul imperiului Gucci, Maurizio. Urmată apoi de uciderea sa scandaloasă.





Patrizia Reggiani și Maurizio Gucci s-au căsătorit în 1973 și au avut două fiice, Alessandra și Allegra. Pe măsură ce Maurizio conducea afacerea, Patrizia a devenit consilierul principal al lui Maurizio Gucci, scrie editorialist.com . Deoarece Maurizio era singurul copil al lui Rodolfo Gucci, el a moștenit pachetul majoritar în firma Gucci. Desigur, acest lucru a dus la unele lupte în familie, iar Maurizio s- luptat cu unchiul său Aldo Gucci pentru controlul deplin al companiei. Maurizio a câștigat.





În 1993, Maurizio, după o perioadă de cheltuieli nesăbuite, a fost nevoit să-și vândă acțiunile din companie către Investcorp, pentru 120 de milioane de dolari.





În mai 1985, după 12 ani de mariaj, Maurizio o părăsește pe Patrizia pentru o femeie mai tânără, spunându-i că pleacă într-o scurtă călătorie de afaceri. El nu s-a mai întors niciodată acasă.







În anul 1991 Patrizia și Mauritzio Gucci divorțează. Ca parte a aranjamentului, Patrizia Reggiani primește anual echivalentul a 1,7 mil de dolari anual.







Totul a fost ok până în 27 martie 1995. În această zi, Maurizio intra în clădirea sa de birouri de pe Via Palestro 20 din Milano, unde e împușcat de trei ori în spate și o dată în cap de un bărbat înarmat. Giuseppe Onorato, portarul clădirii a fost și el împușcat, dar a supraviețuit. Maurizio, însă, s-a prăbușit și a murit pe treptele biroului.





Patrizia a fost imediat suspectată, dar cum nu s-au găsit dovezi, cazul a fost abandonat. În 1997, un telefon anonim a dus la arestarea Patriziei, iar în 1998 a urmat o frenezie mediatică și un proces transmis pe toate canalele italiene.







În timpul procesului, s-a aflat că Patrizia a angajat patru complici pentru a-și ucide soțul. Cel care a apăsat pe trăgaci a fost proprietarul unei mici pizzerii care avea datorii, iar Patrizia urm să i le achite.







Ea a fost condamnată la 29 de ani de închisoare. Ceilalți trei implicați în crimă au primit și ei ani lungi de închisoare.





În octombrie 2016, după ce a ispășit 18 ani, Patrizia Reggiani a fost eliberată





Câștigătoarea premiului Oscar Lady Gaga urmează să o interpreteze pe Patrizia în adaptarea cinematografică a poveștii din viața reală. Patrizia a fost „enervată” că Lady Gaga îi joacă rolul în film, fără să fi avut „politețea sau bunul simț” să o cunoască personal.





Adam Driver îl interpretează pe Maurizio Gucci în film.