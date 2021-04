Primăvara Muzicală Austriacă (II) – Clasic, jazz, crossover: excelenţă muzicală austriacă în concerte online

Mozart in my hands

2. Concertul „Touch/Atingere!" – 26 aprilie – 10 mai 2021

MuTh (joc de cuvinte care trimite atât la „Musik&Theater”, dar şi la ideea de „curaj”- „Mut”, în limba germană) este una dintre cele mai moderne săli de concerte și de spectacol ale Vienei, remarcându-se, în ultimul an, și printr-o serie apreciată de concerte diverse, difuzate în streaming pentru publicul online. Scenă principală a Corului de băieţi din Viena, MuTh „reprezintă o combinaţie îndrăzneaţă de muzică și teatru, spirit clasic și avangardist, deschidere și diversitate“. ( https://muth.at Asociaţia Musica Ricercata este un colectiv artistic internaţional care-şi consacră activitatea abordărilor stilistice inovatoare, bazate pe cercetare științifică, în interpretarea repertoriului muzical clasic. Create de renumitul dirijor Gabriel Bebeșelea, ansamblul şi asociaţia Musica Ricercata „reunesc muzicieni de renume din întreaga Europă și promovează programe muzicale variate și incitante, pornind de la perioada barocă la cea contemporană, punând un accent deosebit pe muzica veche”. ( https://www.musica-ricercata.com/ Tineri muzicieni interpretează lucrări de Mozart la vârstele la care au fost compuse! Proiect original care intenţionează să confere o noua prospeţime repertoriului compus de tânărul geniu de la Salzburg, concertul „Mozart in my Hands” prezintă câţiva dintre cei mai buni instrumentişti şi solişti vocali austrieci din noile generaţii de artişti. Evenimentul este realizat de „MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben“ în cooperare cu Jungen Philharmonie Wien (Orchestra Filarmonică de Tineret din Viena) și este prezentat de Forumul Cultural Austriac București pe site-ul său, până pe 29 aprilie. Partener – Radio România Muzical.Sub bagheta dirijorului Michael Lessky, veţi putea asculta câteva lucrări de virtuozitate, atât pentru pian cât şi vocale, ale lui Wolfgang Amadeus Mozart, înnoite de temperamentul tinerilor solişti. În program - Concertul pentru pian nr. 8 în Do major K. 246; „Ch'io mi scordi di te“ - Scenă și Rondo KV 505; „Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner!“ arie de concert KV 383; Concertul pentru pian nr. 27 în Si bemol major KV 595.Concertul poate fi vizionat aici – http://bit.ly/MozartInMyHands Informaţii în timp real - https://www.facebook.com/events/156796396357172 Jazz-ul fuzionează cu muzica electronică, hip hop-ul şi R&B. Cunoscut publicului român datorită concertelor sale de succes din mai multe oraşe ale ţării, saxofonistul de jazz Ulrich Drechsler întâlneşte Gazelle&The Bear, un duo de compozitori şi interpreţi care cunoaşte o ascensiune fulminantă pe scena muzicală austriacă. Concertul propune cu piese muzicale inspirate exclusiv de ideea de „Atingere!”, dar şi de feluritele sunete pe care contactele dintre oameni sau oameni şi lucruri le pot provoca. Evenimentul este realizat de „MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben“, în cadrul seriei sale de „Concerte de promenadă”, și este prezentat de Forumul Cultural Austriac București pe site-ul său, între 26 aprilie şi 10 mai 2021. Partener – Radio România Muzical.Concertul „Touch/Atingere!” face parte din proiectul „Cartea sunetelor”, imaginat multipremiatul compozitor, interpret și producător Ulrich Drechsler. Acesta invită muzicieni de calibru ai momentului, din domeniile indie rock, pop și al muzicii electronice, să creeze universuri sonore inspirate de anumite cuvinte sau sunete, în concerte în care improvizaţia este la loc de cinste.Concertul va putea fi vizionat aici – http://bit.ly/ConcertTouchAtingere Informaţii în timp real – https://www.facebook.com/events/845125822738685/

Veneția-Viena, via România! Un concept curajos într-un concert spumos, „JAZZT Vivaldi”, cu muzicieni de înaltă clasă - soprana Rodica Vica (România-Austria) și ImpRoWien Ensemble (Austria-România). Acest proiect este organizat de Musica Ricercata, în colaborare cu Forumul Cultural Austriac, care va transmite concertul în direct, pe data de 4 mai, la ora 19.00, pe pagina sa de Facebook - https://www.facebook.com/fca.bucuresti . „JAZZT Vivaldi” este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, având ca parteneri – Institutul Cultural Român din Viena, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, Radio România Muzical.Concertul „JAZZT Vivaldi” este o întâlnire muzicală peste timp, în principal, între Antonio Vivaldi (280 de ani de la moarte), George Enescu și Béla Bartók (140 de ani de la nașterea ambilor compozitori, pe actualul teritoriu al României) - într-un exercițiu de improvizație neașteptat, cu lucrări celebre din repertoriul clasic. În program, piese muzicale de Antonio Vivaldi, George Enescu, Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, Tomaso Albinoni, Giuseppe Verdi, Gustav Mahler, Astor Piazzolla și Igor Stravinsky.