Teatrul "Radu Stanca” din Sibiu, primul care lansează abonamente pentru vizionarea de producţii online

Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu a anunțat că joi lansează serviciul de abonamente pentru vizionarea producţiilor online, iar în 2021 vor putea fi urmărite pe www.scena-digitala.ro. 30 de spectacole, dintre care 22 de premiere înregistrate în condiţii de calitate HD a sunetului şi a imaginii.

Prin acest demers, Naţionalul sibian devine primul teatru din această categorie cu platformă integrată video-on-demand, care poate fi accesată pe bază de abonament sau bilet individual.





Acces gratuit în luna decembrie, pentru cei care achiziţionează abonamente





Spectacolele prezentate în cadrul Scenei Digitale (www.scena-digitala.ro) sunt înregistrate sau produse special pentru mediul online, în condiţii de calitate HD a sunetului şi a imaginii, pentru a oferi cea mai bună experienţă de vizionare.

În prezent, pe website pot fi urmărite spectacolele de teatru: "Felii", un spectacol de Lia Bugnar, "Moroi", regia Alexandru Dabija, "Văzduh", regia Victor Olăhuţ, "Opinia publică", regia Theodor Cristian-Popescu, "Maternal", regia Radu Nica, "LIVE", regia Bobi Pricop, mini-seria de teatru-film "Autobahn", regia Andrei şi Andreea Grosu şi filmul "Tom şi Jerry 2.0", regia Florin Piersic Jr. Începând cu luna februarie, vor fi lansate două noi producţii lunar, titluri precum: "O zi frumoasă", regia Ofelia Popii, "Sunt o babă comunistă", regia Mariana Mihu Plier, "Contra democraţiei", regia Alexandru Dabija, sau "Femei", concept spectacol Raluca Iani.

Utilizatorii le pot urmări prin achiziţia unor bilete individuale, la preţul de 30 de lei, sau prin abonare, în variantă lunară, de trei sau şase luni şi anuală. Costul abonamentelor variază între 49 lei şi 329 lei, în funcţie de durată şi numărul de spectacole incluse. Utilizatorii care achiziţionează abonamente în luna decembrie, beneficiază de o perioadă gratuită de acces în platformă, până la 1 ianuarie. Toate producţiile sunt disponibile în limbile română şi engleză şi pot fi urmărite pe orice dispozitiv (PC, laptop, smartphone, tabletă, TV).





"Ştim că cel puţin pentru o vreme accesul publicului în săli nu va fi posibil, sau nu la capacitate maximă, dar oamenii au în continuare nevoie de bucuria, emoţiile şi miracolul unui spectacol de teatru. Poate această nevoie este chiar mai mare acum, când experienţele la care avem acces sunt limitate, deja de ceva timp. Am văzut acest lucru şi din reacţia publicului din acest an, pentru că toate difuzările online ale teatrului şi ale FITS au înregistrat peste 3 milioane de vizualizări. Am decis să consolidăm Scena digitală şi să oferim iubitorilor de teatru de oriunde posibilitatea de a vedea spectacolele noastre, în cea mai bună formă pe care momentul o permite, acum şi pe bază de abonament, cu o ofertă de preţ şi mai bună. Este cadoul nostru de Sărbători pentru public, prin care dorim să aducem în casele lor un strop de magie. Acum, spectatorii pot viziona opt spectacole, înregistrate sau realizate special pentru online, iar în 2021 vom prezenta alte 22 de producţii de excepţie", declară Constantin Chiriac, director general al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, conform unui comunicat de presă.





Scena digitală a Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu a fost lansată în luna iulie a acestui an, cu o serie de producţii care puteau fi urmărite prin achiziţia de bilete, pe website-ul teatrului.