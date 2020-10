Începe elefantFest: peste 80 de lansări de carte și întâlniri cu autorii vor avea loc în această săptămână- webPR

Parteneriat media

“Vom avea lansări, interviuri cu autorii, mesaje din partea lor pentru cititorii români, în fiecare zi, din oră în oră. Mulțumim editurilor care au sprijinit acest efort uriaș, dar și această bucurie imensă de a oferi tuturor pasionaților de lectură o întâlnire de o săptămână cu cultura”, declară Adrian Dinu, COO la elefant.ro.Calendarul lansărilor va fi deschis de Alteța Sa Regala Principele Radu al României, autor al volumului Secolul XXI și Casa Regală. Mircea Cărtărescu își va prezenta tot astăzi, în prima zi a târgului, începând cu ora 11 cea mai recentă carte publicată, Nu striga niciodată ajutor.Tot luni, cititorii vor avea ocazia să îi întâlnească online pe Colson Whitehead, câștigătorului Premiului Pulitzer din acest an, pe Evghenii Vodolazkin, unul dintre cei mai populari scriitori ruși contemporani și pe Matt Haig, într-un interviu special pentru elefantFest.Zilele următoare ale târgului vor oferi cititorilor posibilitatea de a se întâlni cu alți scriitori de renume, mulți autori de best sellers, de la Guillaume Musso, Anna Todd, Agnes Martin Lugand, Guzel Iahina, Maja Lunde, E.L. James (faimoasa autoare a volumului Fifty Shades of Grey ce a ocupat mulți ani locul întâi al topurilor de vânzări de carte), Pascal Bruckner, dar și Yoko Tawada, Hiro Arikawa și alți autori din Japonia, țara cu statut de invitat special la această ediție a elefantFest. Dintre autorii români prezenți la târg amintim pe Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Ioana Chicet-Macoveiciuc și Alec Blenche.Ediția din această toamnă a târgului este organizată simultan pe elefant.ro și elefant.md , astfel încât cititorii din Republica Moldova vor avea acces direct la toate evenimentele din calendarul lansărilor.Ca și la prima ediție, cititorii vor putea achiziționa volume cu autograf, fiind oferite la târg zeci de titluri cu semnătura autorului. De asemenea, elefantFest va găzdui un stand internațional de carte în limba engleză, standul dedicat Japoniei, precum și un stand special cu carte pentru copii.