webPR: Biletele și abonamentele la concertele online ale Concursului Enescu 2020 se pun în vânzare marți, 14 iulie 2020

„Lansarea vânzării de bilete și abonamente pentru accesul online la concertele și recitalurile Concursului Enescu este un moment special într-un efort extraordinar depus în ultimele luni pentru organizarea competiției, în ciuda pandemiei care a afectat viața cultural-artistică în întreaga lume și care a dus la anularea a numeroase evenimente de profil. Este și o validare a promisiunii pe care organizatorii au făcut-o în acest an, aceea de a aduce frumusețe în viață prin muzică. În actualul context de incertitudine și de insecuritate, este mai important ca oricând să facem loc frumuseții în viața noastră, oricât de irealizabil pare să fie la prima vedere”, a declarat Oana Marinescu, Director de Comunicare al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu., care acoperăde muzică clasică (gala de deschidere, concertele finale de la vioară, violoncel și pian, cele șase recitaluri extraordinare ale artiștilor invitați, etapa a II-a și semifinala fiecărei Secțiuni din cadrul Concursului) –, pentru trei IP-uri diferite., care acoperăde muzică clasică (gala de deschidere, concertele finale ale etapelor de vioară, violoncel, pian și cele șase recitaluri extraordinare ale artiștilor invitați –pentru trei IP-uri diferite., pentru un singur concert (gală, una dintre finalele la vioară, violoncel, sau pian) sau un recital extraordinar –pentru trei IP-uri diferite.Concertele vor fi vizionate pe platforma Concursului Enescu, accesibilă din momentul începerii evenimentului pe www.festivalenescu.ro . Intrarea pe platforma video se va face utilizând codul de acces înscris pe bilet și marcat ca atare. Fiecare cod este unic și este format din litere și cifre. Pentru mai multe detalii legate de procesul de achiziție și utilizare a biletelor, vă rugăm să contactați echipa Eventim, la adresa de mail contact@eventim.ro sau la telefon 0728 999 775, de luni până vineri, de la ora 10.00 la ora 18.00.Decizia privind accesul publicului în sala Ateneului Român va fi luată în cursul lunii august, în funcție de situația sanitară din București. Organizatorii Concursului au luat măsurile necesare pentru a proteja sănătatea atât a artiștilor care vin în România, cât și a publicului.Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba formatul unor evenimente și după caz, de a amâna sau anula anumite evenimente din cadrul Concursului Enescu, în cazul în care atari măsuri ar fi necesare sau dezirabile în contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19. În orice caz, în cazul anulării Concursului din motive de forță majoră, banii vor fi returnați cumpărătorilor, la fel cum taxele de înregistrare vor fi restituite tuturor concurenților.„Dacă publicul va avea acces la concerte în sala Ateneului, numărul spectatorilor va fi mult mai restrâns decât capacitatea uzuală a sălii, conform unui algoritm oferit de Code for Romania, pentru a permite distanțarea socială și în timpul concertelor. Din acest motiv, încurajăm iubitorii muzicii să achiziționeze bilete și abonamente pentru vizionarea concertelor online, pentru a fi alături de tinerii concurenți și de artiștii consacrați. Fiecare bilet și fiecare abonament cumpărat reprezintă o contribuție atât la organizarea Concursului Enescu, ale cărui resurse s-au împuținat pe fondul pandemiei, cât și la susținerea artiștilor, care au fost afectați de criza COVID-19”, a declarat presei Mihai Constantinescu, Directorul Executiv al Festivalului și Concursului George Enescu.Spectatorii care au cumpărat deja bilete în sală la concertele din cadrul Concursului Enescu sunt rugați să se adreseze Eventim ( contact@eventim.ro , tel 0728 999 775), pentru returnarea banilor sau pentru alocarea unor noi locuri, conform algoritmului impus de regulile de distanțare socială.- 21 recitaluri și concerte susținute de tineri muzicieni în cadrul a 3 etape de concurs transmise online, la 3 instrumente - vioară, violoncel și pian - pe parcursul a 3 săptămâni, în inima culturală a Bucureștiului: Ateneul Român- 272 de tineri muzicieni din 41 de țări înscriși la cele patru secțiuni: vioară, violoncel, pian, compoziție- 4 jurii internaționale, formate din artiști şi pedagogi recunoscuți- Gala de deschidere oferă publicului două lucrări în premieră mondială:, Triplu-concert, pentru vioară, violoncel și pian, op. 169, compus de Dan Dediu, la solicitarea organizatorilor Concursului, de Alexandru Murariu, câștigătorul Secțiunii de compoziție din 2018- 6 laureați ai Concursului din edițiile trecute vor interpreta în Gala de deschidere (trei) și vor susține recitaluri (alți trei);- 3 recitaluri extraordinare susținute de muzicieni-reper ai momentului, membri ai juriilor- 4 dirijori cunoscuți la nivel internațional- 4 concerte speciale, susținute de Filarmonica George Enescu: Gala de deschidere (29.08.2020) și cele trei finale la vioară (8.09.2020), violoncel (14.09.2020) și pian (20.09.2020)- 3 etape de concurs la 3 instrumente (vioară, violoncel, pian), jurizare internațională la secțiunea de compoziție și emoțiile tinerilor muzicieni care au învins constrângerile pandemiei pentru a participa la Concurs.Programul complet al Concursului poate fi consultat aici: https://www.festivalenescu.ro/program/ Listele complete ale concurenților care intră în concurs, la cele trei secțiuni, pot fi găsite pe www.festivalenescu.ro , la secțiunea „Rezultate”.Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii interpreţi de marcă ai lumii și de promovare a lucrărilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România. Ediția din acest an a Concursului este programată să aibă loc între. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – iar standardele internaționale după care este organizat îl poziționează în vârful ierarhiei evenimentelor de gen desfășurate în peisajul muzicii clasice din România. Ediția din acest an are programate 28 de concerte și recitaluri deschise publicului larg.