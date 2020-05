Primul mare festival din Europa Centrală şi de Est organizat online, în luna iunie

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) devine primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală şi de Est care în acest an va avea loc online, în perioada 12-21 iunie, au anunțat joi organizatorii. Ediția online va include 138 de evenimente din 30 de ţări - peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan sau spectacole pentru copii, care vor fi difuzate gratuit.





Ediția specială online din acest an a festivalului - "Puterea de a crede/ Empowered" - va fi difuzată pe site-ul oficial FITS, pe pagina de Facebook şi pe canalul YouTube.





Potrivit organizatorilor, festivalul din acest an va avea 13 secţiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferinţe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar şi o nouă secţiune, "FITS for KIDS", dedicată celor mici. Programul fiecărei zile de festival va începe la ora 9:30 şi se va încheia la ora 24:00.







Vor fi 138 de evenimente - peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan, conferinţe, dezbateri, spectacole lectură şi spectacole pentru copii, care vor fi difuzate gratuit. Toate evenimentele vor fi redifuzate pe timpul nopţii pentru spectatorii de pe alte fusuri orare, de pe cele cinci continente de unde FITS a selectat spectacole: Asia, America de Nord, America de Sud, Australia şi Europa."Ceea ce la început părea de neimaginat, devine realitate. Am reuşit împreună cu întreaga echipă pe care o am alături să dăm sens unei idei care părea de neconceput acum două luni. O ediţie a festivalului care să ne readucă împreună, pe toţi cei cărora ne e dor de frumos, în poate cea mai mare sală de spectacole în care ne-am întâlnit până acum: online-ul. Îi vom avea alături pe unii dintre cei mai mari artişti ai lumii din toate timpurile, cu spectacole pe care nu am fi putut poate niciodată să le aducem în festival, pentru că nu avem încă nici scenele nici resursele materiale necesare.Dar iată, online, îi putem avea alături, pe unii dintre marii creatori ai lumii cu spectacole absolut năucitoare, dintre care amintesc o foarte mică parte aici: Bob Wilson, Peter Sellars, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Sasha Walz, Hideki Noda. Nu vor lipsi din programul ediţiei nici creaţiile lui Silviu Purcărete, Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo Delbono, Lev Dodin, pentru ca cele zece zile petrecute alături de noi, din sufrageria dumneavoastră, să vă aducă toată bucuria de care aveţi nevoie", a declarat preşedinte FITS, Constantin Chiriac, citat într-un comunicat de presă transmis joi de organizatori.Festivalul Internaţional de Teatrul de la Sibiu - aflat la ediția 27 - este organizat de Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, iar Primăria este principalul finanţator.