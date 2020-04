Festivalul Internațional Shakespeare, home edition

În paralel, în colaborare cu Casa de Producție TVR și TVR 3, până pe 26 aprilie, pe TVR3 se difuzează 12 episoade din seria dedicată spectacolelor care au la bază opera marelui dramaturg William Shakespeare în România. Episoadele, cu o durată de cca 10 minute fiecare, sunt structurate în jurul celor mai cunoscute și mai jucate piese shakespeariene în România şi aduc în faţa publicului imagini inedite cu realizatorii acestor mari spectacole precum și imagini de arhivă, unele chiar document, din spectacolele jucate de-a lungul timpului pe scenele teatrelor noastre.





”Am încercat să înțelegem cum putem fi împreună și în aceste condiții dificile. Din fericire, tehnologia ne permite să creăm spații virtuale pe care să le împărțim cu ceilalți. Ediția de acasă este o promisiune că acest festival va merge mai departe indiferent de câte obstacole va întâlni.







Poate cea mai sensibilă nuanță a acestei ediții speciale pe care noi am numit-o ”Shakespeare Universalul– home edition” este reprezentată de sonetele de acasă. Începem cu Sonete recitate de Emil Boroghină și încheiem cu celebrele Shakespeare's Sonnets de Robert Wilson, iar firul roșu este purtat de artiști din peste 20 de țări care își deschid casele și sufletele pentru a ni-l aduce, fiecare în limba lui, pe Shakespeare Universalul în casa și sufletul nostru. Până ne vom revedea din nou în teatre haideți să #stămacasă la Shakespeare! Artiștii și publicul vor crea împreună o ediție de festival de care ne vom aduce aminte multă vreme”, a declarat Vlad Drăgulescu, director artistic al Teatrului Național Craiova și al Festivalului Internațional Shakespeare.









Pornind de la o arhivă veche de peste 25 de ani, Festivalul Shakespeare va recrea pașii care au adus evenimentul la notorietatea internațională câștigată până în prezent. Din arhiva video vor putea fi vizionate spectacole ale marilor regizori Silviu Purcărete, Vlad Mugur, Tompa Gabor, iar teatre faimoase din toate colțurile lumii și nume importante ale scenei mondiale precum Robert Wilson, Declan Donnellan, Berliner Ensemble, Cheek by Jowl, Yuri Butusov se vor alăturat inițiativei Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova care sărbătorește, cu această ocazie, legătura strânsă cu regizorul Silviu Purcărete, difuzând 5 dintre spectacolele montate de acesta la Craiova.Viața și opera lui William Shakespeare vor fi celebrate de actori din Germania, Polonia, Olanda, Bulgaria, Slovenia, China, SUA, Franța, Letonia, Grecia, Macedonia, Canada, India ș.a. prin intervenții live pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova/ Joi, 23 aprilie:13:00 – George Banu – introducere17:00 – Home Sonnets - Emil BoroghinăVineri, 24 aprilie17:00 – Home Sonnets19:00 – Poveste de iarnă / The Winter’s Tale, regia Declan Donnellan (2016, producție Cheek by Jowl, UK & Festivalul Internaţional Cehov de la Moscova)Sâmbătă, 25 aprilie17:00 – Home Sonnets19:00 – O furtună, regia Silviu Purcărete (2012, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)Duminică, 26 aprilie17:00 – Home SonnetsLuni, 27 aprilie10:00 - Home Sonnets13:00 - Romeo și Julieta, regia Yiannis Paraskevopoulos (2005, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)17:00 - Home Sonnets19:00 - Hamlet, regia Vlad Mugur (2001, producție: Teatrul Național Cluj Napoca)Marti 28 aprilie10:00 - Home sonnets13:00 - Apocalipsa după Shakespeare. Macbeth, regia Janusz Wisniewski (2012, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)17:00 - Home Sonnets19:00 - Timon din Atena, regia Mihai Măniuțiu (1998, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)Miercuri 29 aprilie10:00 - Home Sonnets13:00 - Îmblânzirea scorpiei, regia Mircea Cornișteanu (2002, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)17:00 - Home Sonnets19:00 - Camera lui Shakespeare, regia: Yuri Butusov (2016, producție: Saint Petersburg Lensoviet Theatre)Joi 30 aprilie10:00 - Home Sonnets13:00 - Titus Andronicus, regia Silviu Purcărete (1993, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)17:00 - Home Sonnets19:00 - Măsură pentru măsură, regia Silviu Purcărete (2008, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)Vineri 1 mai10:00 - Home Sonnets17:00 - Home Sonnets19:00 - Hamlet, regia Tompa Gabor (1998, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)Sâmbătă 2 mai10:00 - Home Sonnets13:00 - Ubu rex cu scene din Macbeth, regia Silviu Purcărete (1991, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)17:00 - Home Sonnets19:00 - A douăsprezecea noapte, regia Silviu Purcărete (2009, producție: Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova)Duminica 3 mai10:00 - Home Sonnets17:00 - Home Sonnets19:00 - Sonetele lui Shakespeare, regia Robert Wilson (2019, producție: Berliner Ensemble, Berlin, Germania)