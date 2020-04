Filarmonica “George Enescu” va avea stagiune online incepand de joi 2 aprilie

"Sperăm ca demersul nostru educativ, început în urmă cu 10 ani, să aibă un ecou pozitiv în întreaga țară. Concertele desfășurate în Sala Mare a Ateneului Român sunt, fiecare în parte, o vie și atrăgătoare lecție de muzică. Arta sunetelor va fi deseori pusă în tandem cu teatrul, dansul, literatura…într-o succesiune de teme care nu și-a dorit decât să stârnească interesul și să satisfacă surpriza unor combinații spectaculoase. Un concert va rămâne la dispoziția publicului trei zile după care va fi schimbat cu cel care i-a urmat, ca dată, în stagiune. Sperăm ca cei care acum 10 ani erau copii ca și publicul de astăzi care, poate, se întreabă cum au fost concertele CEF în primele stagiuni, să se bucure din plin de demersul nostru menit să aducă un plus de educație artistică într-o lume cenușie și amenințătoare."- se arata in comunicatul Filarmonicii.Clasic e fantastic - cum sa intelegem muzica din - octombrie 2012Clasic e fantastic - cum sa intelegem muzica Concert de dublu concerteOrchestra inginerilor "Petru Ghenghea"Dirijor ANDREI ILIESCUProgram VIVALDISinfonia în sol major, RV 146 (Allegro, Largo, Presto)Concert în do major pentru 2 oboaie, RV 534 ( Allegro, Largo)Solişti: COSMIN SPERNEAC, MIHAI ZAMFIRConcert in mi minor pentru doi corni, RV 409 (Adagio, Allegro)Solişti: IOAN GABRIEL LUCA, CIPRIAN POPAConcert în sol minor pentru două violoncele, RV 531 (Allegro, Largo)Solişti: EMILIA DAVID, TEODOR CHIRCUConcert în sol major pentru 2 chitare, RV 532 (Andante, Allegro)Solişti: ALINA CIOLACU, MIHAI COJOCARUConcert în la minor pentru 2 viori, op. 3, nr. 8 "L'estro armonico" (Allegro, Allegro)Solişti: ILEANA IONEŞTI, MIHAI PERCIUNComentează Cristina SârbuClasic e fantastic. Cum să înțelegem muzica din noiembrie 2012Simfonia clasicăOrchestra medicilor "Ermil Nichifor"Dirijor IOSIF ION PRUNNERBeethoven Simfonia nr. 1 - Partea I, SonataMozart Simfonia nr. 40 - Partea a IV-a, SonataMozart Simfonia nr. 40 - Partea a III-a, MenuetBeethoven Simfonia nr. 4 - Partea a III-a, MenuetHaydn Simfonia nr. 45 - Partea a IV-a, AdagioComentează Cristina SârbuClasic e fantastic - cum sa intelegem muzica - Sa cantam pentru Mos Craciun...in ritm de jazz! decembrie 2012Irina Sarbu – voceDan Ionita – saxofonPuiu Pascu – pianCiprian Parghel – contrabasTudor Parghel – percutieComentează Cristina SârbuClasic e fantastic. Cum să înțelegem muzica din ianuarie 2013Cãlãtorie în lumea instrumentelor de percutieALEXANDRU MATEISORIN ROTARUALEXANDRU DANALEXANDRU STROEÎn program lucrãri de: M. Miki, S. Fink, W. Schinstine, T. Riley, A. GomezComentează Cristina SârbuPovesti muzicaleClasic e fantastic - cum sã întelegem muzica Richard Wagner/Giuseppe Verdi – 200 din februarie 2013Richard Wagner - Olandezul zburãtor (frag.)Stefan Ignat/Olandezul, Adriana Dumitriu/Senta, Hector Lopez/ErikGiuseppe Verdi - Rigoletto ( frag.) Veronica Anuska/Gilda, Vasile Chisiu/Rigoletto, Sorana Negrea/Maddalena, Hector Lopez/DuceleRegia ANDA TÃBÃCARULa pian IOANA MAXIMComentează Cristina SârbuSpectacol de operă pentru copiiClasic e fantastic - cum să înţelegem muzica din aprilie 2013POVESTEA MICULUI PANMuzica: LAURENŢIU PROFETALibretul: EUGEN ROTARUConducerea muzicală: DIANA NUŢEANURegia: DANIEL PRALLEA-BLAGAManager de proiect: CLAUDIA CODREANUInterpretează studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti: ALEXANDRA TĂRNICERU, ADRIAN RĂDULESCU, OANA NEAGOE CĂTĂLINA ANTAL, ANA TÎRSU, ADELINA MANEA, ELIZA PREDA IULIANA DIMA, MIHAI LASSEL, CORUL "LUDUS CORALIS": LUCIA CĂLIN, RUTH CIOPAŞIU, DOINA FLORESCU IOANA HRIOR, ANA-MARIA ION, NICOLETA MARINESCU GEORGIANA NICA, CRISTINA ONCESCU, ANTONIA POPA LUMINIŢA SCURTU, LILIANA SPÂNU, ILEANA STANCIU În rolul lui Peter Pan: DOINA NUŢEANU - 10 ani Prezintă: CRISTINA SÂRBUClasic e fantastic - Cum sã întelegem muzica Asa a fost odatã... din mai 2013În program lucrãri de J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Mendelssohn, H. I. F. Biber, J. Ph. Rameau, F. Couperin, A. F. Hesse Cântece de trubaduri Dansuri instrumentale medievale Dansuri instrumentale renascentiste din colectiile Pierre Phalese, Pierre Attaignant si Tylman SusatoDan Racoveanu - orgãMihail Ghiga - vioarã barocãAgnes Öllerer - Lyceum Consort de blockflöteFernanda Romila - clavecinRadu Rodideal - spinetãPrezintã Cristina SarbuClasic e fantastic - cum sã întelegem muzica Copilãria lui Chopin din iunie 2013Orchestra inginerilor "Petru Ghenghea"Dirijor Andrei IliescuSolist Toma PopoviciCu participarea actorilor Alin Olteanu, Monica Ciutã, Sânziana Tarta, Irina Sârbu, Aurelia Olteanu si a pianistei Raluca OuatuComenteazã Cristina SarbuÎn program lucrãri de Fryderyk ChopinConcert-spectacol organizat în colaborare cu Teatrul Odeon și Institutul Polonez