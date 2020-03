FITS 2020 amână vanzarea biletelor în perioada stării de urgenţă

„De douăzeci și șapte de ani Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu scrie istoria artelor spectacolului în Europa Centrală și de Est. Vremurile pe care le trăim redefinesc realitatea și viețile noastre, dar avem credința puternică și convingerea că normalitatea va triumfa și vom depăși această perioadă tulbure. Întreaga echipă a festivalului lucreză în continuare pentru pregătirea acestei ediții a festivalului și este în permanentă legătura atât cu autoritățile statului român cât și cu toți artiștii invitați la festival, dar la fel cum am menționat în repetate rânduri, de la debutul acestei situații epidemiologice, TNRS și FITS nu vor ezita să ia orice măsură necesară, recomandată de autorități, care să contribuie la reechilibrarea situației și mai ales la siguranța comunității.Avem speranța că toate măsurile luate de autorități și respectarea cu strictețe de către noi toți a recomandărilor oficiale, vor produce rezultatul pe care cu toții ni-l dorim. Pe durata stării de urgență instituite, suntem nevoiți să amânăm punerea în vânzare a biletelor. În lumina temei pe care FITS o propune publicului în acest an, Puterea de a crede / Empowered, vă îndemn să rămânem optimiști și uniți în dragostea pentru teatru, pentru artă, pentru frumos! Vă doresc tuturor sănătate și sper să ne putem revedea cu bine la Sibiu, pentru ca sub soarele de vară să ne bucurăm de miracolul teatrului și al tuturor artelor spectacolului.” - declara Constantin Chiriac, Președinte FITSFestivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu - FITS ar urma să aibă loc în perioada 12-21 iunie.