Festivalul MUSEICORUM 2019 - concerte la muzeu

Biletul de intrare este 20 lei și poate fi procurat în ziua spectacolului de la muzeul-gazdă al concertului.









Concertele MUSEICORUM (31 august - 22 septembrie) sunt asociate Festivalului Internațional George Enescu.Muzeul Municipiului București oferă îndrăgostiților de calitatea muzicii posibilitatea de a se conecta cu acest imens reper cultural în spații dedicate istoriei, culturii, arhitecturii, artei, cu un preț al biletelor accesibil tuturor, chiar și pensionarilor ori elevilor și studenților. Spectatorii devin parte a unei explorări armonioase, a unei fantastice experiențe culturale, familiarizându-se, în același timp, cu trei dintre muzeele MMB și expozițiile permanente sau tematice găzduite de acestea.Programul Festivalului MUSEICORUM include piese ale compozitorilor români, albanezi precum și din consacratul repertoriu internațional, cu un accent deosebit asupra personalității și creației marelui compozitor român George Enescu.SÂMBĂTĂ, 31 AUGUST 2019, 19.00-20.00 / CASA FILIPESCU CESIANUGAMELAN – ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERNGAMELAN JEPUN BALIProgramTabuh Gilak - Din repertoriul tradițional Gamelan Gong GedeBapang SelisirMeditationSekar SandatPiesă nouă (lucrare modernă, creată special pentru acest concert)Sekar GadungPiesă nouă 2 (lucrare modernă, creată special pentru acest concert)Tabuh Gilak 2 - Din repertoriul clasic Gamelan Gong GedeLUNI, 2 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / PALATUL SUȚUSEARĂ ALBANEZĂKLEJDA TARE - pianLORENC RADOVANI – vioarăInvitat special:ANDREEA ȘTEFĂNESCU - vioarăProgramÇesk Zadeja – Sonată pentru vioară și pian⦁ Moderato⦁ AllegroJohannes Brahms - Sonată pentru vioară Nr. 2- Allegro amabile- Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di più - Andante - Vivace- Allegretto grazioso (quasi andante)G.F. Händel / J. Halvorsen – Passacaglia pentru două vioriCiprian Porumbescu – BaladăGeorge Enescu – BaladăThoma Gaqi – Poem concert pentru vioară și pianPyotr Ilyich Tchaikovsky – Dans rus din baletul Lacul LebedelorMARȚI, 3 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / PALATUL SUȚURECITALIOANA DELIORAN - pianMIRCEA LAZĂR - vioarăProgramW.A. Mozart - Sonata în do major pentru vioară și pian KV 296Sonata în sol major pentru vioară și pian KV 379Sonata în si bemol major pentru vioară și pian KV 378MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / FUNDAȚIA A C C U M M LA PALATUL SUȚUDOAMNELE MUZICII ROMÂNEȘTIRecital cameral dedicat creației muzicale feminine româneștiDIANA JIPA - vioarăȘTEFAN DONIGA - pianProgramFelicia Donceanu - Sonata nr. 1 pentru vioară și pian în re minor;Hilda Jerea - 7 dansuri românești pentru vioară și pian pe motive culese de Bela Bartok;Violeta Dinescu - Satya II (aranjament pentru vioară și pian de Vlad-Răzvan Baciu);Carmen Petra Basacopol - Sonata nr. 1 op. 5 pentru vioară și pian în fa diez minor;Liana Alexandra - Vals.La acest concert intrarea este gratuită.MIERCURI, 4 SEPTEMBRIE 2019, 21.00-22.00 / PALATUL SUȚUSEARA PRIETENIEI ROMÂNO-ALBANEZĂLORENC RADOVANI - vioarăKLEJDA TARE – pianARLINDA MORAVA - sopranăInvitat special:BOGDAN POSTOLACHE - violoncelProgramTradițional Kur më vjen burri nga staniVasha dhe henaAsaman o Trëndafil i ÇelesGeorge Enescu, LidAchim Stoia, Mai bărbate, fii cuminteAve Maria, Robert PrizemanPiese de Albert Paparisto; Tonin Harapi; Pjetër Gaci;Ciprian Porumbescu; George Enescu; Tiberiu Brediceanu;Johan Halvorsen; Wolfgang Amadeus Mozart; Pyotr Ilyich Tchaikovsky; Johann Strauss.JOI, 5 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / CASA FILIPESCU-CESIANUCONCERT RADU VÂLCU QUARTETRADU VÂLCU - chitarăMIHAI BALABAŞ - vioară)ANDREI PETRACHE - pianRĂZVAN FLORESCU - percuţieProgramRadu Vâlcu Quartet – Marea uverturăMathias Duplessy – CavalcadeMathias Duplessy – AppalachesHeitor Villa-Lobos – Dans cubanezZequinha de Abreu – Tico TicoMarco Pereira – Bate-coxaRadu Vâlcu Quartet – In fiveMiroslav Tadic – Patru piese macedoneneRadu Vâlcu Quartet – TravelingEmmanuel Séjourné – CalientaDUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE 2019, 20.30-22.00 / CASA FILIPESCU-CESIANUSPACE INTERFERENCEINTERART – GRUP DE MUZICĂ ȘI DANS CONTEMPORANMuzică și concept artistic de MIHAELA VOSGANIANMIHAELA VOSGANIAN voce, percuție, live electronicsMARIA CHIFU fagot, voceANA CHIFU flautOLGA PODOBINSCHI claviaturiARMINE VOSGANIAN, CIPRIAN FĂCĂERU visualsProgramNever ending pentru voce procesată și flautLunar pentru instrumente electronice și videoWarning pentru fagot și voce procesatăMercurian pentru instrumente electronice și videoDa Capo al fine pentru voce, percuție și pianJupiterian pentru instrumente electronice și videoLUNI, 9 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / PALATUL SUȚUTOAMNA MUZICALĂARLINDA MORAVA - sopranăADRIANA ALEXANDRU - mezzosopranăGEORGIANA DIACONESCU - pianGHEORGHE CONSTANTINESCU - clarinetProgramHabanera de G Bizet,Opera CarmenSoupir de G EnescuDar de anul nou, G EnescuAria Zitei, P. Constantinescu, Opera „O noapte furtunoasă”Aria lui Spiridon P. Constantinescu, Opera „O noapte furtunoasăDuetto buffo di due gatti , G. RossiniBarcarolle de J Offenbach din opera Les Contes d'HoffmannI feel pretty, Aria Mariei, West side story, L. BernsteinMai barbate fii cuminte, Achim StoiaElegia, Ernesto Cavallini - clarinet pianDorul, Ciprian PorumbescuMIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / FUNDAȚIA A C C U M M LA PALATUL SUȚURECITALÎN CADRUL PROIECTULUI „SCHUBERTIADA-DIALOGURI PESTE TIMP”COSTIN SOARE - ChitarăMARIUS UNGUREANU - VioarăProgramPatru compozitori, doi interpreţi, un scriitor – un dialog peste timp în care muzica lui Schubert îşi găseşte ecou în lucrările câtorva dintre cei mai importanţi compozitori români contemporani, în care „inventarul iernilor” încărcate de frumuseţe şi nostalgie, de amintiri din „epoca de aur”, intră în rezonanţă cu emoţiile celor prezenţi, învăluite în sonoritatea caldă a duo-ului violă-chitară.Costin Soare și Marius Ungureanu vor interpreta lucrări de Dan Dediu, Sânziana Dobrovicescu, Gabriel Mălăncioiu și Franz Schubert.La acest concert intrarea este gratuită.JOI, 12 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-20.00 / MUZEUL THEODOR AMANTWO FLUTES TRAVELLING AROUND THE WORLDA2ND (a duo non divisi)ANA CHIFU - flautZACHARIAS TARPAGKOS - flautProgramO poveste despre o descoperire imaginativă a flautului magic în lumea muzicală a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart.„Der Vogelfänger bin ich ja”Melodie tradițională taivaneză„Du feines Täubchen, nur herein”Melodie tradițională taivaneză„Bei Männern welche Liebe fühlen”Melodie tradițională scoțiană„Wie start ist nicht dein Zauberton”Melodie tradițională japoneză„Das klinget so herrlich”Melodie tradițională braziliană„Alles fühlt der Liebe Freuden”Melodie tradițională venezueleană„In diesen heil’gen Hallen”Zborul cărăbușului (Rusia)„Marsch der Priester”Introducere din Suita „Carmen” (Spania/Franța)Cântecul Dragonului de la AlcalaDans țigănesc și cântec în cârciuma lui Lillas Pastia„Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”„Seid uns zum zweiten Mal willkommen”„Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden”Melodie tradițională coreeană„Ein Mädchen oder Weibchen”DUMINICĂ, 15 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-21.00 / PALATUL SUȚURECITALMIHAELA STANCIU - sopranăLIDIA BUTNARU - pianProgramLuigi Marchesi „La Foletta”Tradițional “Santa Lucia”Pier Adolfo Tirindelli „O, primavera”Charles Gounod Valsul Julietei din opera „Romeo și Julieta”Giacomo Puccini Aria Laurettei din opera „Gianni Schicchi”Gaetano Donizetti Aria Adinei din opera „Elixirul dragostei”Henry Mancini „Moon River”Gabriel Ruiz „Amor, amor”George Grigoriu „Muzica’’ din opereta „Valurile Dunării’’MIERCURI, 18 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-21.00 / FUNDAȚIA A C C U M M LA PALATUL SUȚUCONCERT CAMERALÎN CADRUL PROIECTULUI „KAMERART EXPERIENCE”Muzică de cameră cu ansamblul KamerArt„KamerArt Experience” este primul eveniment de amploare organizat de Asociația KamerArt în România, desfășurat în perioada 26-29 septembrie 2019. Proiectul își propune să aducă împreună 30 dintre cei mai talentați tineri artiști români, studenți în România dar și peste hotare.Ansamblul KamerArtva va cânta muzică de inspirație folclorică de Sabin Păutza, Grigoraș Dinicu, Bela Bartok, Vittorio Monti.La acest concert intrarea este gratuită.VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-21.00 / PALATUL SUȚUPERIPLU ÎN SPAŢIUL LATIN cu SEDUCANTMARIA CHIFU - fagotOLGA PODOBINSCHI - pianMIHAELA PLETEA - sopranăFERNANDO MIHALACHE - acordeonProgramPoulenc Les chemins de l’amourBizet HabaneraGalliano GiselleGalliano Fou fireBizet Chanson BohemeDelibes Les filles de CadixRodrigo Aranjuez con tu amorDi Capua O sole mioLara Granadade Falla Serenada Andalusede Falla El amor brujoLecuona MalaguenaRichard L’enfant demoinePiazzolla OblivionSÂMBĂTĂ, 21 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-21.00 / PALATUL SUȚURECITALMIHAELA ANICA - flautHORIA MAXIM - pianProgramEnescu Suita op. 10 pentru pian soloEnescu Cantabile et Presto pentru flaut și pianSchumann Trei Romanțe op. 94 pentru flaut și pianCharles-Marie Widor Suita pentru flaut și pianDUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE 2019, 19.00-21.00 / PALATUL SUȚURECITAL TRIO MOZAICOANA SPÂNU-VIŞENESCU vioarăDIANA SPÂNU-DANILĂ pianEMIL VIŞENESCU clarinetProgramMilhaud SuitaDebussy Preludiu la dupã-amiaza unui faunFrancaix Trio