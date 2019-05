Opera "Femeia fără umbră" transmisă LIVE la Bucureşti, Timişoara şi Radio România Muzical

Opera de Stat din Viena – 150 de ani LIVE: „Die Frau ohne Schatten / Femeia fără umbră“





Decorul: Aurélie Maestre | Costume: Clémence Pernoud





Evenimentul este oferit de Opera de Stat din Viena şi Forumul Cultural Austriac Bucureşti, împreună cu partenerii lor.Considerată a fi „ultima operă romantică” a lui Richard Strauss (1864-1949), „Die Frau ohne Schatten / Femeia fără umbră“ a fost reprezentată în premieră mondială la Opera de Stat din Viena, pe 10 octombrie 1919. Marele compozitor se afla, pe atunci, în primul an al directoratului său la opera vieneză. Succesul de public a fost imediat, dând dreptate lui Strauss care - încă din perioada de creaţie care a durat nu mai puţin de 8 ani - se arătase atât de entuziasmat de forţa libretului conceput de fidelul său colaborator, rafinatul poet Hugo von Hofmannsthal. Găsindu-şi inspiraţia în surse diverse, dar mai ales în opera lui Goethe precum şi în „Flautul fermecat” al lui Mozart, Hugo von Hofmannsthal a creat o poveste plină de aventuri şi de suspans, dar şi cu multiple niveluri de interpretare filozofică.Textul este „desăvârşit, (…) matur şi interesant, cu o acţiune dramatică magnifică, ce nu se fereşte să abordeze şi probleme morale”, spunea Richard Strauss. Cu nimic mai prejos decât libretul, partitura sa are o frumuseţe cu totul aparte, acordând detaliilor şi diferitelor culori muzicale o atenţie deosebită. „Die Frau ohne Schatten / Femeia fără umbră“ este una dintre cele mai pretenţioase lucrări din repertoriul liric, necesitând atât interpreţi de înalt nivel vocal şi actoricesc cât şi condiţii tehnice de montare excepţionale. Titlul este o prezenţă constantă în repertoriul Operei de Stat din Viena. De altfel, opera lui Richard Strauss a fost una dintre lucrările care au redeschis „Teatrul de pe Ring” în 1955, la finalul lucrărilor de refacere a clădirii, aproape complet distrusă în cel de al Doilea Război Mondial.Noua montare, a cărei premieră va putea fi urmărită în direct şi în România pe 25 mai, se doreşte a fi la fel de strălucitoare ca dubla aniversare culturală vieneză la care suntem martori în acest an. Pusă în scenă de îndrăzneţul regizor francez Vincent Huguet – discipol şi îndelungat colaborator al celebrului Patrice Chéreau –, „Die Frau ohne Schatten / Femeia fără umbră“ este supervizată muzical de un expert al acestei lucrări, dirijorul german Christian Thielemann. Distribuţia aliniază voci de excepţie, ce vor fi acompaniate de Corul şi Orchestra Operei de Stat din Viena. Printre solişti figurează şi soprana de origine română Ileana Tonca, prezenţă constantă şi remarcată pe scena acestui teatru.Dirijor: Christian Thielemann | Regia: Vincent HuguetDer Kaiser………….... Stephen GouldDie Kaiserin………….. Camilla NylundDie Amme…………….. Evelyn HerlitziusGeisterbote…………… Sebastian HolecekBarak ……………………. Wolfgang KochSein Weib ……………….Nina StemmeDienerin/Stimme der Ungeborenen… Ileana Tonca, 25 mai 2019, ora 18.30, Studioul de Operă al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti (str. Ştirbei Vodă, nr. 33). Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile.Informaţii în timp real - https://www.facebook.com/events/2325676204386508/

, 25 mai 2019, ora 18.00, Sala Barocă a Muzeului de Artă Timişoara (Piaţa Unirii, nr. 1). Seara va fi deschisă de un program de arii din opera „Don Giovanni“ de Mozart, susţinut de studenţii Facultăţii de Muzică şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.Informaţii în timp real - https://www.facebook.com/events/1002904773432643/

- 25 mai 2019, ora 18.30, pe frecvenţele şi pe site-ul internet ale Radio România Muzical ( http://www.romania-muzical.ro/ ). Comentează Luminiţa Arvunescu