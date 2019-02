The remains of the feast - expoziție de bijuterie romaneasca la Varșovia

Remains of the feast

Institutul Cultural Român de la Varşovia și Ambasada României organizează miercuri, 6 februarie a.c., evenimentul de marcare a preluării de către România a Președinției Consiliului UE. Cu această ocazie, cele două instituții românești vor deschide la Varșovia expoziția de bijuterie The remains of the feast, organizată cu sprijinul Asociației Naționale a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană, ASSAMBLAGE.







Expoziția este o alegorie în aur a societății cosumeriste contemporane. Pornind de la legenda regelui Midas care, căpătând darul de a transforma în aur pur tot ce atinge, constată că acest lucru îl împiedică să aibă parte de o viață normală, mâncarea și băutura transformându-se în aur odată atinse - Assamblage a construit o instalație interactivă, metaforă a societății zilelor noastre. Decorul aurit și luxos al instalației îi pune pe vizitatori în fața realității reci: ceea ce rămâne în urma petrecerii este golul perfect, lipsit de orice resursă.







Punând laolaltă doi actori cu un impact vizual puternic, bijuteria contemporană și new media, The remanins of the feast a fost conceput ca un semnal de alarmă la adresa societății consumeriste contemporane, caracterizată de consumul exagerat, nedublat de nevoie, și risipă.





Proiectul este o colaborare a douăzeci de designeri de bijuterie: Anca Croitoru, Andreia G. Popescu, Arina Nițulescu, Cleopatra Coșuleț, Diana Toboșaru – Anayd Blu, Diana Vasile – Temper, Elena Crișan, Gabriel Popa – Hemfard Jewellery, Gena Tudor – Joyellissimo, Grigore Mitrea – WoodRepublic, Luiza Teodorescu – Malute, Mihaela Caravan, Mihaela Ciocâlteu – Semper Argentum, Miruna Belicovici, Mona Velciov – Monotip, Monica Iacovenco, Răzvan Popa, Roxana Hodorog, Tana Enedi – Life in Mono, Teodora Rus – Juls și este curatoriat de David Sandu.





Evenimentul varșovian va avea loc în Sala de Bal a Hotelului Europejski și va fi urmat de o recepţie oferită de Ambasada României la Varșovia. La ceremonie vor participa peste 200 de reprezentanţi ai autorităţilor poloneze, personalităţi ale vieţii publice politice şi culturale locale, membri ai corpului diplomatic local, formatori de opinie, jurnalişti ș.a.