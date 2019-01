Gabriel Croitoru și Răzvan Suma în Dublul concert de Brahms, la Sala Radio

Din programul serii de la Sala Radio fac parte și Preludiile semnate de Claude Debussy – în varianta orchestrată chiar de dirijorul Noam Zur – și lucrarea semnată de compozitorul contemporan Șerban Nichifor Cries from earth to heaven (compusă în 2007). Alături de Orchestra WDR - Köln, Germania - Noam Zur a înregistrat Caietul I al Preludiilor de Debussy în orchestraţia sa.







NOAM ZUR a fost dirijor principal şi director asociat al Kammerphilharmonie Frankfurt, dirijor rezident la Aalto Theater Essen, dirijor rezident principal şi director muzical adjunct la Opera şi Filarmonica din Heidelberg, asistent al maestrului Pierre Boulez şi consultant artistic la Lucerne Festival Academy Orchestra. Noam Zur a colaborat cu Orchestra Filarmonicii din Israel, Orchestra Radio şi Orchestra de Cameră din Ierusalim, Orchestra Filarmonicii din Johannesburg, Volksoper și Staatsoper - Viena, Orchestra simfonică din Xalapa, Filarmonica din Belgrad, Orchestra Simfonică a Israelului, Orchestre d’Auvergne, Filarmonica Arthur Rubinstein ș.a., iar în România colaborează cu Filarmonica George Enescu, Opera Națională Română din Cluj-Napoca, Opera Națională Bucureşti şi cu Opera Naţională Română Iaşi.









Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.

Prima zi a lunii februarie aduce un regal muzical pe scena Sălii Radio sustinut de Gabriel Croitoru - violonistul care cântă pe vioara lui Enescu - și violoncelistul Răzvan Suma. Cei doi muzicieni se întâlnesc vineri, 1 februarie (19.00) pe scena Sălii Radio pentru a interpreta - alături de Orchestra Nationala Radio - Dublul concert în la minor pentru vioară, violoncel şi orchestră, semnat de Brahms.Gabriel Croitoru a obţinut, din anul 2008 dreptul de a cânta pe vioara de patrimoniu universal Guarneri, ce a aparţinut lui George Enescu, instrument aflat în administrarea Muzeului Naţional „George Enescu”. Violoncelistul Răzvan Suma este cunoscut publicului larg mai ales grație turneelor sale naționale derulate sub titlul ”Vă place...?” (Vă place Bach? Vă place Brahms? Vă place Tango? ș.a.).Concertul se desfășoară sub bagheta dirijorului NOAM ZUR, dirijor principal al Orchestrei Simfonice de Stat din Salta (Argentina) și dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice din Dubrovnik (Croația). A studiat la Academia de Muzică din Tel Aviv, desăvârşindu-şi formarea muzicală cu Zubin Mehta, Jorma Panula, Ilya Musin şi Neeme Järvi.Violonistul GABRIEL CROITORU se bucură de peste o mie de apariţii scenice. A evoluat ca solist în compania unor orchestre importante din întreaga lume, cum ar fi: London Royal Philharmonic, Orchestra de cameră "Regina Sofia“, orchestrele simfonice din Monte-Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Cannes, Lyon ş.a. A fost aplaudat în recitaluri în: Franţa, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, China, S.U.A. Începând din 2011, a susţinut mai multe turnee naţionale de anvergură, sub titlul “Duelul viorilor” (alături de Liviu Prunaru şi Horia Mihail) şi “Vioara lui George Enescu la sate” (alături de Horia Mihail). Pe 22 ianuarie 2015, Gabriel Croitoru a fost aplaudat alături de violonistul Liviu Prunaru şi de pianistul Horia Mihail într-un recital extraordinar la Londra, parte a unui amplul program de evenimente dedicate lui George Enescu, la 60 de ani de la moartea compozitorului, manifestări organizate de Institutul Cultural Român din Londra.RĂZVAN SUMA este unul dintre cei mai activi tineri muzicieni români, cu un repertoriu cuprinzător, realizat în sute de recitaluri şi concerte susţinute în întreaga lume. Pe lângă activitatea concertistică din România, cântă frecvent împreună cu pianistul spaniol Josu Okiñena, alături de care a concertat în săli ca Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Colon din Buenos Aires, Centrul Cultural Belém din Lisabona, Kursall din San Sebastian sau Casa da Musica din Porto.În 2009, Răzvan Suma a devenit solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio. A colaborat cu nume importante ale muzicii clasice internaţionale, precum Maxim Vengerov, Cvartetul Borromeo, Cvartetul Voces, Silvia Marcovici, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Christian Badea sau Misha Katz. Răzvan Suma a realizat din 2006 până în prezent şase turnee în formulă de trio – Romanian Piano Trio sau Trio Strad - alături de Alexandru Tomescu, Horia Mihail, respectiv Toma Popovici. De asemenea, alături de Marin Cazacu, Alexandra Guţu şi Octavian Lup, în componenţa cvartetului de violoncele Cellissimo, Răzvan Suma a fost prezent pe scene din Italia, Portugalia, Macao sau Maroc.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.