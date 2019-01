​Thierry Wolton, turneu de lansări și sesiuni de autografe la Timișoara, București și Cluj

La invitația Editurii Humanitas și a Institutului Francez din Timișoara, cunoscutul jurnalist și scriitor francez Thierry Wolton se va afla în România în perioada 31 ianuarie–5 februarie pentru dezbateri și întâlniri dedicate primului volumul al trilogiei O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică, a cărui apariție în limba română reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente editoriale ale ultimelor luni.





Acest volum, apărut în cadrul Programului de sprijin pentru publicare „Nicolae Iorga“, a beneficiat de susținere din partea Ambasadei Franței în România.





Excepționala trilogie O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică scrisă de jurnalistul francez Thierry Wolton, recompensată cu Premiul Jan Michalski (Elveția, 2017) și Premiul Aujourd'hui (Franța, 2018), este cel mai amplu demers de acest gen, care explică sistemul comunist din perspectiva celor trei mari actori ai săi: călăii (vol. I), victimele (vol. II) și complicii (vol. III). Ultimele două volume se află în pregătire la Editura Humanitas, urmând să apară în toamna lui 2019, respectiv 2020. Pe întreg parcursul acestui an, Editura Humanitas va marca împlinirea a 30 de ani de la evenimentele din 1989 prin organizarea lunară a unor dezbateri și conferințe dedicate cărților fundamentale pentru înțelegerea comunismului, iar întâlnirile cu Thierry Wolton din primele zile ale lunii februrie, din Librăriile Humanitas din Timișoara, București și Cluj, deschid seria acestor evenimente.





Nu inventez nimic în această istorie a comunismului, nu există dialoguri fabricate, toate situațiile despre care vorbesc sunt atestate, în general sunt cunoscute, nu sunt eu cel dintâi care le descoperă. Meritul meu, singurul pe care îl am în raport cu această narațiune, este acela de a fi adus laolaltă sute de elemente disparate, pentru a vedea lucrurile în ansamblu. Am vrut să-l iau pe cititor de mână și să-l însoțesc de-a lungul istoriei dramatice a comunismului. Sper că am reușit; în această carte există carne și viață.“ – Thierry Wolton





THIERRY WOLTON (n. 1951) este profesor la École Supérieure de Commerce din Paris. E preocupat în mod special de istoria regimurilor comuniste, de Războiul Rece și de influența sovietică în Occident. A mai publicat: Vivre à l’Est (1977), L’Occident des dissidents (în colaborare cu Christian Jelen, 1979), Culture et pouvoir communiste (în colaborare cu Natalia Diujeva, 1979), Le KGB en France (1986; trad. rom. KGB-ul în Franța, Humanitas, 1992), Silence, on tue (în colaborare cu André Glucksmann, 1986), Les visiteurs de l’ombre (în colaborare cu Marcel Chalet, 1990), Le Grand Recrutement (1993), La France sous influence: Paris–Moscou, 30 ans de relations secretes (1997), L’Histoire interdite (1998), Rouge-brun: Le Mal du siècle (1999; trad. rom. Roșu-brun: Răul secolului), Le grand bluff chinois: Comment Pékin nous vend sa „révolution“ capitaliste (2007), Le KGB au pouvoir: Le système Poutine, (2008; trad. rom. KGB-ul la putere: Sistemul Putin, Humanitas, 2008, ed. a II-a 2014).





Programul evenimentelor:





„Comunismul este conștiința vinovată mondială. Nici o altă ideologie, într-un interval de timp comparabil, nu a cucerit atât de multe țări, atât de multe minți și nu a distrus atâtea vieți omenești. Și tocmai omul se află în inima cărții mele.TIMIȘOARA, joi, 31 ianuarie, ora 18Universitatea de Vest, amfiteatrul A01Dezbatere cu tema „Viitorul Europei se decide, oare, în România?”Participă, alături de Thierry Wolton, Laurențiu Ștefan, profesor și cercetător la Universitatea de Vest, Aline Fontaine, jurnalistă, Mircea Mihăieș, profesor la Universitatea de Vest; moderatorul serii va fi Silviu Rogobete, fost diplomat, în prezent profesor la Facultatea de Științe Politice a UVT.Dezbaterea va avea loc în cadrul evenimentului „Noaptea Ideilor/Nuit des idées à Timisoara”, fiind prilejuită de contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România începând cu 1 ianuarie 2019TIMIȘOARA, vineri, 1 februarie, ora 18.30Librăria Humanitas (str. Episcop Augustin Pacha nr. 6, intrare din str. Eugeniu de Savoya)Lansare de carte, dialog cu publicul și sesiune de autografeThierry Wolton, O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică, vol. I: Cu pumnul de fier. CălăiiVor vorbi: Thierry Wolton și Mircea MihăieșBUCUREȘTI, sâmbătă, 2 februarie, ora 17Librăria Humanitas de la Cișmigiu (bld. Regina Elisabeta nr. 38)Thierry Wolton în dialog cu Gabriel Liiceanu și Ioan StanomirSesiune de autografeCLUJ, luni, 4 februarie, ora 18Facultatea de Istorie și Filosofie, Aula „Regele Ferdinand I" (str. Napoca nr. 11)Thierry Wolton în dialog cu prof. dr. Virgiliu Țârău și prof. dr. George CipăianuSesiune de autografeToate evenimentele se vor desfășura în limba română, cu traducere consecutivă. Intrarea este liberă.