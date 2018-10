Regizoarea Carmen Lidia Vidu deschide seria evenimentelor "Portretele artiştilor la maturitate" la Institutul Cultural Român

"Jurnal de România. Jurnal de musulman" (2017), în premieră națională / 11:08 min. Turchian Guzin Nasurla, singura actriţă tătăroaică din Constanţa, are portretul unei femei care a experimentat revolta, frica sub diverse forme cum ar fi frica de cutumele sociale care te vor măritată, dar şi cea a singurătăţii în doi, precum şi frica de a fi minoritar. Filmul, votat pentru Cel mai bun scurtmetraj la Festivalul Independent Shorts Awards din Los Angeles, a intrat în secţiunea Finalist la Eurasia International Monthly Film Festival din Moscova, a fost desemnat în India Cel mai bun documentar despre femei (non ficţiune) la International Film Festivals-Jaipur şi a fost selecţionat în Australia la Changing Face International Film Festival Sydney.









"Constanța. A Dancing City" (2016) / 16:28 min. Este un film-atmosferă; oraș-port, oraș-plajă, între citadin și dealuri aride, istorie milenară, trecut recent și prezent, multietnic, multicultural, multe stiluri de dans, toate astea împachetate într-un scurtmetraj artistic realizat de Carmen Lidia Vidu. Constanța nu este doar un oraș-vacanță. E locul în care îți lași toată libertatea să viseze senzual. “Constanta. A Dancing City” este un fel de Dirty Dancing filmat în România pe ritmuri de rock and roll contemporan și cu lumină, atmosferă și cadre inspirate de o Cuba nevizitată încă. Filmul a fost selecţionat la Festivalul Inţernational Music Video Underground, din Los Angeles.





"București. O lume de Ion Bârladeanu și Carmen Lidia Vidu" (2015) / 8:56 min. Bucureștiul urban, cultural, emoțional și fantastic. Adică un București compus din case, blocuri, parcuri, dar și din personaje de film, lume politică, lume reală, personaje comerciale-imaginare-actuale.















"ARAD. Jurnalul meu virtual" (2015) / 14:51 min. "Jurnal meu virtual" este o călătorie alcătuită din momente reale și suprarealiste conţinând dragoste, nostalgie, memorie vizuală, toate acestea fiind ingrediente a unei maturizarii complexe. Filmul a primit Premiul Specialal Juriului la Indian Cine Film Festival şi o menţiune la Delhi Shorts International Film Festival.













"Hotel California" (2014) / 8:30 min. Întunecat și senzual, Hotel California este un fascinant colaj foto-video în alb-negru, care spune o poveste complexă despre relații toxice, o privire prin gaura cheii în amintirile intime ale protagonistului. Cu o atmosferă aparte de film noir, Hotel Califoria nu vorbește despre un loc precis; infernul nu e un spațiu anume unde poți merge, ci e ceva ce porţi mereu cu tine.





Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.









Carmen Lidia Vidu, cel mai important regizor de teatru documentar și multimedia din România





Carmen Lidia Vidu este cel mai important regizor de teatru documentar și multimedia din România și cel mai tânăr regizor care a montat pe scena Teatrului Național din București.









Producțiile ei folosesc un limbaj artistic alternativ și transformă tehnica în emoție autentică.



Carmen Lidia Vidu creează spectacole și instalații care cercetează în profunzime cele mai actuale teme ale societății românești. Specific acestor spectacole este inițiativa de a reuni cei mai buni artiști din diferite domenii - teatru, muzică live, video, dans - ce lucrează împreună pentru a crea spectacole unice în România. Pe lista ei de producții apar spectacole de teatru, documentare, filme de scurt metraj, dar și videoclipuri pentru trupele Noblesse Oblige și Mes Quins.





Best Documentary based on Women (Non Fiction): “Romanian Diary. Muslim Diary”, 16 International Film Festivals - in Jaipur India by JIFF 16 International Film Festivals





Preocupată de studiu și laborator, Carmen Lidia Vidu este cunoscută pentru diverse tipuri de proiecte, de teatru, multimedia, de dans, de film, dar și pentru expoziţii de artă. Festivalul "George Enescu" 2017 s-a deschis cu opera "Oedipe" de George Enescu în versiune concertantă cu London Philharmonic Orchestra, sub conducearea lui Vladimir Jurowski, având proiecții realizate de regizoare."Nu mi-a păsat dacă e film, teatru, artă video, multimedia, dans, documentar sau instalații artistice. Cred că sunt un artist care s-a născut în experiment și așa mi-ar plăcea să merg mai departe ", a declarat artista.Andrei Ţărnea, diplomat de carieră, a condus Centrul Român de Informare de la Bruxelles şi ulterior ICR Bruxelles până în mai 2010. A fost director executiv al Institutului Aspen România şi este în prezent comisarul român al Sezonului România-Franţa, care se va desfăşura între 1 decembrie 2018 şi 14 iulie 2019.Premiul Gopo, “O scurta istorie Astra Film”, BucharestBest Women Short, “Romanian Diary. Muslim Diary”, Independent Shorts Awards, Los AngelesFinalist, “Romanian Diary. Muslim Diary”, Eurasia International Monthly Film Festival, MoscowAward Winner, “A Brief History of Astra Film” MedFF SicilyAward Winner, “Romanian Diary. Muslim Diary”, Changing Face International Film, FestivalSydneyFinalist, “Constanta. A Dancing City”, International Music Video Underground, Los AngelesJury Special Prize, “ARAD. My Virtual Diary”, Indian Cine Film Festival 2015Mention, “ARAD. My Virtual Diary”, 4th Delhi Shorts International Film Festival-15