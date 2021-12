Deși Omicron se extinde exploziv în întreaga lume, numărul de cazuri și de decese scade în Japonia, și nimeni nu știe de ce

De ce Asia e lovită altfel de pandemie?

De ce la vecini nu se întâmplă la fel?

Sub 200 de cazuri pe zi la 127 de milioane de locuitori

Nu există presiune pe spitale

De ce se reproduce așa greu coronavirusul în Japonia?

Experții din Coreea de Sud, perplecși

Un avantaj genetic?

Deși noua tulpină, foarte transmisibilă, a apărut și în țara Soarelui Răsare, iar experții suspectează că există deja o anumită răspândire comunitară, rata generală de transmitere a virusului și decesele legate de coronavirus în Japonia au rămas scăzute."Sincer, nu cunoaștem motivul exact al scăderii bruște a numărului de decese cauzate de Covid în Japonia", a spusTaro Yamamoto, profesor de sănătate globală la Institutul de Medicină Tropicală al Universității Nagasaki.Trebuie menționat, totuși, că de-a lungul pandemiei, Japonia a avut rate de infecție și de deces mult mai scăzute decât în multe țări occidentale, deși a existat un vârf sever în timpul verii care a copleșit spitalele.Focare mai blânde - în comparație cu ravagiile provocate de virus în Europa și America - au fost întâlnite în multe țări asiatice și au fost atribuite adesea unei populații obișnuite cu măsurile sanitare din experiențele anterioare cu boli respiratorii precum epidemiile SARS și MERS.Cercetătorii au analizat, de asemenea, genetica, dieta și alți factori care ar fi putut scuti țările din Asia de Est, precum Japonia și Coreea de Sud, de numărul mare de decese din alte părți.În Japonia, cercetătorii au analizat, de asemenea, factori precum vremea, modelele ciclice de răspândire a virusului și posibila expunere anterioară la variante ușoare ale coronavirusului care ar fi putut duce la un număr scăzut de cazuri și decese.Experții au identificat potențiale caracteristici genetice în rândul japonezilor care ar fi putut duce la un răspuns mai puternic al sistemului imunitar la coronavirus, dar au spus că este nevoie de mai multe cercetări pentru a trage concluzii definitive.În prezent, Japonia și-a vaccinat cea mai mare parte a populației și are o politică generalizată de purtare a măștii de protecție, ceea ce ar putea explica cifrele actuale scăzute.Dar la fel se întâmplă și în țara vecină, Coreea de Sud, unde autoritățile anulează planurile de redeschidere din cauza unei creșteri a numărului de infecții și a unui număr record de cazuri grave și critice.Iar Japonia abia a început să distribuie vaccinurile de rapel, rămânând în urma altor țări din regiune, inclusiv a Coreii de Sud."În mod evident, vaccinarea, masca și distanțarea socială sunt factori cerți, dar doar ei nu pot fi explicația, mai ales atunci când comparăm situația cu cea din Coreea de Sud", a declarat Yamamoto."Încă nu este clar dacă există un factor X specific japonezilor sau populației din Asia de Est, dar, dacă îl vom descoperi, sperăm că ne va ajuta să înțelegem și să controlăm virusul."În ultima lună, numărul oficial de cazuri zilnice în Japonia a variat de la aproximativ 60 la sub 200 într-o țară cu 127 de milioane de locuitori.Au fost înregistrate mai puțin de cinci decese legate de coronavirus în majoritatea zilelor de la începutul lunii noiembrie.Aceste cifre vin cu o rezervă și probabil că reprezintă o subestimare a numărului real de victime ale pandemiei din cauza lipsei de teste pe scară largă și a urmăririi contactelor.Lipsa testelor și prevalența cazurilor asimptomatice înseamnă că guvernul a contabilizat probabil între o pătrime și o zecime din numărul real de cazuri până recent, când au devenit disponibile mai multe opțiuni de testare, potrivit lui Michinori Kohara, cercetător la Institutul Metropolitan de Științe Medicale din Tokyo, care a condus un studiu publicat luna trecută privind cazurile pozitive subraportate și asimptomatice.Dar chiar și luând în considerare subraportarea, numărul de cazuri și decese reprezintă doar o mică parte din cel al Statelor Unite și al multor țări europene.Din cauza acestor limitări în detectarea numărului real de cazuri din țară, experții sunt atenți la presiunile asupra spitalelor pentru a evalua cum se descurcă sistemul de sănătate și dacă există un număr semnificativ de cazuri de coronavirus neraportate.Până în prezent, spun ei, situația s-a îmbunătățit considerabil de la vârful din vară, când spitalele au fost atât de copleșite încât guvernul le-a cerut pacienților să se trateze la domiciliu, deoarece nu existau suficiente paturi pentru a-i găzdui.Infecțiile cu forme grave sunt acum sub control, spun experții.Premierul japonez Fumio Kishida a declarat vineri că guvernul își propune să ofere teste gratuite și accesibile începând cu sfârșitul acestei luni. El a cerut, de asemenea, un studiu privind eșecurile guvernului în a răspunde la creșterea bruscă din această vară, inclusiv cazurile în care oamenii au murit acasă pentru că spitalele erau pline."Există unele decese și cazuri care este posibil să fi fost subraportate, dar aceste cifre nu sunt suficient de substanțiale pentru a schimba rata sau procentul general de decese", a declarat Yamamoto.Japonia a menținut un control strict la frontierele sale, în special după apariția variantei Omicron, deși există unele îndoieli cu privire la eficiența măsurilor de control la frontieră în prevenirea răspândirii virusului.Joia trecută, Japonia a înregistrat primul său caz de Omicron la o persoană care nu călătorise. Oficialii japonezi urmăresc îndeaproape tulpina, iar până în prezent au fost confirmate cel puțin 50 de cazuri.Dar numărul total de cazuri rămâne scăzut: în ultima săptămână, media pe șapte zile a numărului de cazuri noi zilnice în Tokyo a fost de 25.Taisuke Nakata, profesor asociat de economie și politici publice la Facultatea de Economie a Universității din Tokyo, a condus o echipă care a testat șase ipoteze pentru a explica de ce cazurile au scăzut de la vârful din vară: ciclul de 120 de zile al focarelor, faptul că oamenii evită locurile cu risc ridicat de infectare, vaccinările, vremea, imunitatea de grup sau faptul că în Japonia se înregistrează o rată scăzută de reproducere a coronavirusului.Aceștia au descoperit că ultimul factor, care reprezintă numărul de persoane infectate de un caz pozitiv, a fost cel mai probabil singurul care a jucat un rol.Dar tot nu au putut explica de ce rata de reproducere a fost scăzută sau cum de a rămas scăzută chiar dacă guvernul a ridicat starea de "urgență" în octombrie iar oamenii au socializat în număr mai mare.Numărul scăzut de cazuri din Japonia este deosebit de derutant având în vedere situația din Coreea de Sud, care a cunoscut adesea perioade similare de flux și reflux."Mulți dintre noi [în Coreea de Sud] sunt perplecși de modul în care cazurile și decesele COVID-19 se apropie de zero în țara vecină", a scris Lee Duk-hee, profesor de medicină preventivă la Universitatea Națională Kyungpook din Daegu, într-o postare pe blog.Coreea de Sud a anunțat săptămâna trecută că va reimpune măsuri de distanțare socială, deoarece avansul record al coronavirusului împiedică planurile de redeschidere a țării.Anunțul a fost făcut la aproximativ 45 de zile după ce guvernul demarase planul de redeschidere "trăind cu Covidul".Săptămâna trecută, numărul zilnic de cazuri din Coreea de Sud a depășit 7.000 pentru a cincea oară în această lună, cu un număr tot mai mare de pacienți cu afecțiuni grave sau critice.Autoritățile sanitare au introdus tratamentul la domiciliu pentru pacienții cu virus cu simptome ușoare, pe fondul lipsei de paturi în spitale.Unii cercetători japonezi au arătat către studiile care au subliniază existența unor condiții genetice sau de sănătate în Japonia, inclusiv prevalența scăzută a obezității.Un studiu publicat în această lună de institutul de cercetare Riken din Japonia, cel mai mare organism de cercetare științifică din țară, a constatat că o caracteristică genetică din globulele albe ale până la 60% dintre japonezi poate genera un răspuns imunitar la coronavirus.Răspunsul imunitar a fost observat la 80% dintre persoanele cu această trăsătură genetică, iar cercetătorii au descoperit că aceasta ar putea explica o teorie despre experiența Japoniei cu coronavirusul.Această trăsătură genetică, numită HLA-A24, este comună în țările din Asia de Est și a fost găsită în multe națiuni care au avut experiențe mai puțin grave cu coronavirusul, inclusiv în Japonia și Coreea.Dar acum, având în vedere experiențele divergente ale Japoniei și Coreei din ultimele două luni, cercetătorii au declarat că speră să se facă mai multe cercetări pentru a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă."Cazurile de Covid și decesele au fost scăzute în Coreea până acum, dar cu valul de acum și comparația cu Japonia, ar fi interesant să examinăm cum arată acum situația imunității", a spus Shin-ichiro Fujii, liderul echipei de la laboratorul de imunoterapie de la Riken.