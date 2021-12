Cât de eficiente sunt vaccinurile în fața „mutanților COVID”. Datele pe care le avem până acum despre variantele de îngrijorare ale Sars-Cov-2, de la Alfa la Omicron

​Mai multe tulpini de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă boala COVID-19, s-au răspândit pe tot globul. Unele dintre cele mai îngrijorătoare variante în acest moment sunt Omicron și Delta. Varianta Omicron, numită și B.1.1.529, a fost raportată pentru prima dată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe 24 noiembrie 2021, după ce a fost detectată în proble colectate în Botswana și Africa de Sud. La începutul lunii decembrie, cercetătorii au identificat și o altă versiune a Omicron și au propus împărțirea în două sublinii: BA.1, versiunea identificată inițial în Africa și B.2, pentru noua versiune.





Mulți dintre așa-numiții „mutanți SARS-CoV-2” prezintă modificări ale proteinei spike pe care virusul o folosește pentru a se prinde și a invada celulele umane. Astfel, diferitele mutații au crescut, în unele cazuri, transmisibilitatea și chiar severitatea bolii, scrie Live Science.







VARIANTA ALFA (B.1.1.7)









Varianta s-a răspândit în cel puțin 114 țări și este responsabilă pentru aproximativ 95% din noile infecții cu COVID-19 din Marea Britanie, între 23 mai și 5 iunie 2021, și aproximativ 60% din totalul cazurilor.











De ce este îngrijorătoare varianta Alfa? Tulpina este cu aproximativ 50% mai transmisibilă decât varianta originală a noului coronavirus, conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). De asemenea, poate provoca cazuri mai grave de COVID-19, precizează CDC.

VARIANTA BETA (B.1.351)





Această variantă a fost detectată în cel puțin 48 de țări și în 23 de state din SUA.





Varianta Beta are opt mutații distincte care pot afecta modul în care virusul se leagă de celule, potrivit Live Science. Cele mai importante sunt N501Y, K417N și E484K. Mutația N501Y, observată și în varianta Alfa, poate permite noului coronavirus să se lege mai strâns de receptorul ACE2. Mutația K417N poate schimba forma proteinei spike, făcând ca recunoașterea acesteia de către anticorpii pentru tulpinile anterioare să fie mai grea. A treia mutație importantă, E484K, pare să ajute, de asemenea, virusul să evite anticorpii din sistemul imunitar, potrivit unui studiu din februarie publicat în British Medical Journal .







Funcționează vaccinurile? Majoritatea vaccinurilor funcționează cu o eficacitate mai mică împotriva Beta decât a fost observată pentru tulpinile anterioare. De exemplu, vaccinul Pfizer are o eficacitate de 75% față de varianta Beta, care este mai mică decât eficacitatea de 95% observată în studiile clinice când tulpinile anterioare care erau dominante, conform unui studiu din mai 2021 publicat în The New England Journal of Medicine.







Vaccinurile Johnson & Johnson și Novavax au demonstrat, de asemenea, o eficacitate mai scăzută împotriva variantei Beta, iar AstraZeneca nu a prevenit o formă ușoară sau moderată de COVID-19. Datele despre cât de bine funcționează vaccinul Moderna împotriva variantei Beta sunt limitate.





VARIANTA GAMMA (P.1)





Varianta Gamma este strâns legată de Beta (B.1.351), iar cele două variante au unele dintre aceleași mutații în proteinele lor spike. Aceste mutații includ N501Y, care ajută virusul să se lege strâns de celule, și se găsește, de asemenea, în Alfa (B.1.1.7). Mutația K417T poate ajuta, de asemenea, să se fixeze pe celule, în timp ce mutația E484K ajută probabil să evite anumiți anticorpi.







Conform CDC , pe lângă aceste trei mutații, varianta are opt modificări suplimentare de secvență în proteina spike: L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, D614G, H655Y și T1027I.





VARIANTA DELTA (B.1.617.2)





Varianta a avut o răspândire rapidă și a fost detectată în peste 100 de țări, devenind dominantă în întreaga lume.







Varianta Delta are mai multe mutații importante în proteina spike, inclusiv mutații T19R, del157/158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N, conform outbreak.info. Două dintre aceste mutații - L452R și D614G - permit variantei să se lege mai strâns de receptorii ACE2. Alții, cum ar fi P681R, pot permite Delta să evite imunitatea gazdei.







Varianta Delta este considerată a fi cea mai transmisibilă versiune a noului coronavirus până în prezent - potențial cu până la 60% mai transmisibilă decât varianta Alfa și poate de două ori mai transmisibilă decât tulpina originală de coronavirus care a apărut în Wuhan. În plus, unele dovezi sugerează că varianta poate evita mai ușor vaccinurile existente decât variantele anterioare ale coronavirusului.





VARIANTA OMICRON (B.1.1.529)









Nimeni nu știe unde a apărut Omicron, dar a fost identificat pentru prima dată în Botswana și Africa de Sud. De atunci a fost detectat în multe alte țări, inclusiv în SUA, Australia, Austria, Belgia, Botswana, Canada, Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Hong Kong, Israel, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România și Scoția.







Omicron are peste 30 de mutații în genele care codifică proteina sa spike, 10 dintre acestea codificând părți care vizează capacitatea de legare la receptor și de fixare pe celule umane.







Unele dintre mutațiile Omicron au apărut și la variantele anterioare și pot duce la o transmisibilitate mai mare sau pot ajuta virusul să se sustragă sistemului imunitar, potrivit unui rezumat tehnic publicat de OMS. De exemplu, Omicron are mutația N501Y, care se găsește și în varianta Alpha și se crede că face virusul mai contagios, potrivit The New York Times.





Funcționează vaccinurile? Experții nu știu încă cu certitudine cât de eficiente vor fi vaccinurile actuale anti COVID-19 împotriva Omicron. Studiile timpurii au sugerat că Omicron a avut capacitatea de a evita anticorpii neutralizanți ai persoanelor vaccinate, care blochează intrarea coronavirusului în celule.





Varianta Alfa, numită anterior B.1.1.7, a fost identificată pentru prima dată în Regatul Unit în septembrie 2020, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Până în decembrie 2020, varianta a apărut în Statele Unite.Varianta Alfa are 23 de mutații în comparație cu tulpina originală Wuhan, opt dintre ele în proteina spike a virusului, potrivit Societății Americane de Microbiologie. Se crede că trei dintre mutațiile proteinei spike sunt responsabile pentru cel mai mare impact asupra virusului. Mutația N501Y pare să stimuleze capacitatea proteinei spike de a se lega de receptorii ACE2 - principalul punct de intrare în celulele umane; mutația 69-70del ar putea, explica transmisibilitatea crescută a variantei; iar mutația P681H ar putea crește, de asemenea, transmisibilitatea.Cercetările de până în prezent sugerează că cele două vaccinuri ARNm - Pfizer și Moderna - sunt eficiente în prevenirea infecțiilor simptomatice cu varianta Alfa a coronavirusului. Un studiu publicat pe 28 iunie în revista Nature Communications a constatat că vaccinul Pfizer a fost eficient în neutralizarea B.1.1.7. O singură doză de vaccin Johnson & Johnson stimulează, de asemenea, anticorpii neutralizanți care protejează împotriva variantei Alfa, a anunțat recent J&J .Varianta Beta, numită anterior B.1.351, a fost detectată pentru prima dată în Africa de Sud în mai 2020 și a fost clasificată ca variantă de îngrijorare în decembrie 2020, potrivit OMS .Varianta Beta este cu aproape 50% mai transmisibilă decât tulpina originală de SARS-CoV-2 care a apărut în Wuhan, potrivit CDC. Unii anticorpi monoclonali nu funcționează la fel de bine împotriva tulpinii, potrivit sursei citate. Vaccinurile sunt, de asemenea, mai puțin eficiente împotriva variantei, iar tulpina poate duce la o boală mai severă și la un risc mai mare de deces decât coronavirusul original, potrivit unui studiu din iulie în The Lancet Global Health .Cele mai vechi probe documentate ale tulpinei Gamma, cunoscută și ca P.1, au fost colectate în Brazilia în noiembrie 2020, potrivit OMS. Oamenii de știință au descoperit pentru prima dată varianta în Japonia la începutul lunii ianuarie 2021, când patru persoane au fost testate pozitiv pentru virus după o călătorie în Brazilia, dar au găsit dovezi că varianta era deja răspândită în țara sud-americană, a scrisThe New York Times.Tulpina Gamma a fost raportată în 74 de țări din întreaga lume.Mai multe studii sugerează că infecțiile cu Gamma sunt asociate cu o încărcătură virală semnificativ mai mare decât alte variante. În comparație cu tulpina originală a SARS-CoV-2, Gamma prezintă o susceptibilitate mai mică la mai multe tratamente cu anticorpi monoclonali, inclusiv bamlanivimab și etesevimab, potrivit CDC, iar, potrivit unui studiu recent publicat în revista Cell Host & Microbe, varianta pare relativ rezistentă la neutralizare prin plasmă convalescentă și anticorpi de la persoanele vaccinate.Vaccinul Moderna COVID-19 produce anticorpi neutralizanți împotriva Gamma, deși vaccinul este mai puțin eficient împotriva variantei decât este împotriva tulpinii inițiale a virusului, a anunțat compania pe 29 iunie. Vaccinul Pfizer produce niveluri similare de protecție împotriva Gamma, iar vaccinul Johnson & Johnson produce, de asemenea, anticorpi neutralizanți împotriva variantei, potrivit unui comunicat recent al companiei.Varianta Delta, numită anterior B.1.617.2, a fost identificată pentru prima dată în India în octombrie 2020 și a fost clasificată ca variantă de îngrijorare în mai 2021, potrivit OMS .Toate vaccinurile aprobate în SUA funcționează probabil împotriva variantei Delta, deși încă nu este clar cât de bine este exact. De exemplu, Public Health England a constatat că vaccinul Pfizer a fost eficient în proporție de 88% împotriva variantei Delta, în timp ce oficialii din Israel au anunțat că vaccinul Pfizer a fost de numai 64% eficient împotriva variantei Delta, a scris The New York Times. Cu toate acestea, Israelul nu a controlat diferențele dintre persoanele care s-au vaccinat și nu s-au vaccinat, ceea ce a făcut ca datele sale să fie greu de interpretat, potrivit The New York Times . Vaccinul Pfizer a rămas puternic protector împotriva bolilor severe și a spitalizării. Într-o declarație, Moderna a susținut că vaccinul său a neutralizat tulpina Delta și, este probabil să funcționeze similar cu vaccinul ARNm Pfizer. Johnson & Johnson a anunțat că vaccinul său a produs un răspuns puternic de anticorpi neutralizanți împotriva variantei Delta, dar nu a raportat cât de mult reduce șansele de boală simptomatică, precizează Live Science .Omicron, cunoscut oficial ca B.1.1.529, este o variantă de coronavirus extrem de mutantă, identificată pentru prima dată în Africa de Sud. OMS a clasificat Omicron ca o variantă de îngrijorare pe 26 noiembrie 2021.Nu este clar însă în acest moment cât de transmisibil sau sever este Omicron.Datele timpurii despre cazurile reale de Omicron colectate de Agenția pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie (UKHSA) confirmă acest lucru. Cercetarea a constatat că persoanele care au primit două doze de vaccin ARNm Pfizer au prezentat șanse cu aproximativ 30% mai mici de a se infecta cu varianta Omicron în comparație cu cei care nu sunt vaccinați. Cu toate acestea, cei care au primit recent o doză de rapel au avut șanse cu aproximativ 70% până la 75% mai mici de a contracta Omicron. Aceasta este mai mică protecție oferită împotriva tulpinilor anterioare, cum ar fi Delta, dar totuși semnificativă.Majoritatea vaccinurilor împotriva COVID-19, inclusiv cele utilizate în SUA, stimulează sistemul imunitar împotriva proteinei spike. Din cauza numărului mare de mutații pe care Omicron în proteina spike, oamenii de știință se așteptau ca vaccinurile să fie mai puțin eficiente împotriva Omicron în comparație cu variantele anterioare.