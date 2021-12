„Nu credeam că vom ajunge aici”. Pacienții COVID-19 din acest spital mor într-un ritm pe care „nu l-am văzut niciodată până acum”

Coronavirus in SUA

​Asistenta Katie Sefton nu a crezut niciodată că cineva s-ar putea îmbolnăvi atât de rău de COVID-19, cu siguranță nu acum după aproape doi ani de pandemie. „Speram cu adevărat că ne vom vaccina toți și că lucrurile vor reveni la normal”, a spus Sefton, asistentă la Spitalul Sparrow din Lansing, Michigan.





În această săptămână, Michigan a avut mai mulți pacienți spitalizați cu COVID-19 decât oricând. Spitalizările au crescut cu 88% în ultima lună, potrivit Asociației de Sănătate și Spitale din Michigan.







„Avem mai mulți pacienți decât am avut vreodată și vedem mai mulți oameni care mor într-un ritm pe care nu l-am văzut niciodată până acum”, a declarat Jim Dover, CEO al Sparrow Health System.







Katie Sefton spune că acum vede cum pacienți mai tineri mor din cauza bolii cu care se confruntă omenirea în ultimii doi ani.





„Din ianuarie, am avut aproximativ 289 de decese. 75% au fost persoane nevaccinate”, precizează și Dover, subliniind că foarte puține persoane vaccinate au decedat.







Printre ultimele victime ale COVID-19, Katie Sefton spune că a observat o tendință tulburătoare.





„Vedem mulți oameni tineri”, comentează ea, amintindu-și cum a ajutat familia unui pacient tânăr să-și ia rămas bun de la el. „A fost o noapte îngrozitoare, a fost una dintre zilele în care am plecat acasă și am plâns”, adaugă ea.





„Nu credeam că vom ajunge aici. Am crezut cu adevărat că oamenii se vor vaccina”





Nu doar Michigan se confruntă cu o perioadă grea în lupta cu COVID-19. La nivel național, spitalizările pentru au crescut cu 40% față de acum o lună, potrivit datelor Departamentului de Sănătate din SUA.





Experții în sănătate spun că cea mai bună protecție împotriva coronavirusului este vaccinarea. Dar, până joi, doar 64,3% dintre americanii eligibili fuseseră vaccinați complet, iar mai puțin de o treime dintre cei eligibili pentru rapel au primit unul.







Asistentă medicală de la Spitalul Sparrow, Danielle Williams spune că marea majoritatea pacienților săi cu COVID-19 nu sunt vaccinați și nu își închipuiau că ar putea ajunge într-o stare atât de gravă. „Înainte aveau o viață normală. Erau oameni sănătoși. Au sărbătorit Ziua Recunoștinței și acum sunt aici, cu o mască pe față, cu ochii înlăcrimați, se uită la mine, întrebându-mă dacă vor trăi sau nu”, spune ea.







Asistenta Leah Rasch este epuizată. Ea a lucrat cu pacienți cu COVID-19 de la începutul pandemiei și a fost uluită să vadă atât de mulți oameni nevaccinati care ajung la spital.







„Nu credeam că vom ajunge aici. Am crezut cu adevărat că oamenii se vor vaccina”, a spus asistenta de la Spitalul Sparrow.







Numărul mare al pacienților a afectat și sănătatea lui Rasch. „Există multă frustrare”, a spus ea. „Zilele trecute, am avut primul meu atac de panică... Am condus la serviciu și nu am putut să cobor din mașină”.







„Dacă vrei cu adevărat să-ți susții personalul și chiar vrei să sprijini eroii din domeniul sănătății, vaccinează-te”, a declarat Jim Dover, CEO al Sparrow Health System. „Nu este ceva politic. Avem nevoie ca toată lumea să se vaccineze”, a insistat el.