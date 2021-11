EMA nu exclude a patra doză de vaccin anti-Covid pentru persoanele vulnerabile

EMA nu exclude a patra doză de vaccin anti-Covid pentru că „există subiecți deosebit de vulnerabili la virusul Covid”, a spus Marco Cavaleri, șeful strategiei de vaccinare al Agenției Europene a Medicamentului, scrie La Stampa, potrivit Rador. Totodată, în termen de o lună, sau chiar mai devreme, se va decide dacă vor fi vaccinați împotriva coronavirusului şi copiii sub 12 ani.

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a anunţat că va elimina rezerva privind eventuala recomandare de a administra serul anti-Covid Pfizer/BioNtech copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani „în decembrie”. O decizie care soseşte „într-un timp mai scurt” decât altele similare deoarece situația necesită o schimbare de ritm. Între timp, EMA nu exclude a patra doză de vaccin: „Există subiecți deosebit de vulnerabili la virusul Covid - spune Marco Cavaleri, șeful strategiei de vaccinare al Agenției Europene a Medicamentului - . Pacienţilor imunodeprimați le recomandăm deja o a treia doză și nu este exclus ca această categorie de persoane care nu răspund la vaccinare să poată beneficia deja acum de o a patra doză”.

Cavalieri, Fergus Sweeney, șeful grupului de lucru pentru studii clinice și producție și Georgy Genov, directorul Farmacovigilanza, împărtășesc aceeași îngrijorare. „Observăm că în Europa, numărul infecțiilor cu COVID19 este din nou în creștere. În fața acestui fenomen care pare a fi un nou val, „este important ca oamenii să se vaccineze, sau să finalizeze ciclul inițial de vaccinare”.

Cea mai recentă actualizare a hărții de propagare a virusului întocmită de Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC) vede jumătate din Europa într-o situație de alertă roșie. Irlanda, Belgia, Țările de Jos, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, România, Slovenia, Croația, Slovacia și Austria s-au confruntat cu o creștere a noilor infecții la 100.000 de locuitori, fapt care le-a readus pe cele 12 state membre într-o situație de urgență. Alte șapte țări - Finlanda, Suedia, Cipru, Grecia, Germania, Polonia și Ungaria - au o situație epidemiologică de cod portocaliu.

De-aici și decizia de a grăbi vaccinarea la cei mici și, de asemenea, de a nu pierde timpul în evaluarea unei posibile a patra doze anti-Covid. Până în prezent, EMA a autorizat comercializarea și administrarea a patru tipuri de vaccinuri, VaxZevria (fostă AstraZeneca), Pfizer / BioNtech, Moderna și Johnson & Johnson. Acum, Novavax a prezentat noi date și informații utile pentru comercializarea serului său, care foarte probabil „va fi aprobat în lunile următoare”, aşa cum anunţă reprezentanții agenției UE din Amsterdam.

Aşadar, odată cu noul an, am putea avea un nou instrument de apărare împotriva Coronavirusului, însă pare clar că în orice caz, înțepătura rămâne calea principală. Pentru produsele farmaceutice VaxZevria, Pfizer / BioNtech și Moderna s-a dat undă verde unei a treia doze suplimentare, în plus față de cele două necesare acoperirii complete. Pentru Johnson & Johnson, produs în doză unică, „așteptăm date privind rapelul administrat la șase luni după prima doză”.

Însă, la modul general, politica aleasă pentru a preveni reapariția virusului pare a fi actualizarea certificatelor de vaccinare. Majoritatea statelor membre au început să administreze doze suplimentare persoanelor cu cel mai mare risc de infectare și transmitere cu coronavirus, reamintește Cavalieri, potrivit căruia „pasul următor ar putea fi extinderea dozelor de rapel la întreaga populație”.