R. Moldova a trimis luni 32 de cadre medicale la spitalul modular Lețcani: ”Acesta este un 'mulțumesc' spus românilor, pentru ajutorul pe care ni l-au acordat și ei nouă”

12 medici, 10 asistenți medicali și 10 paramedici din Republica Moldova au plecat în misiune în România. Timp de 12 zile, aceștia vor trata pacienți de COVID-19 împreună cu colegii lor la spitalul modular din comuna Lețcani, județul Iași.

Medicii spun că, astfel, vor să-i ajute pe colegii lor din România, dar și să le mulțumească pentru ajutorul pe care l-au oferit de-a lungul pandemiei.





„Este o misiune umanitară, de ajutor, acordată sistemului medical din România. Știm că și la noi sunt foarte multe cazuri la mia de locuitori, dar acolo sunt practic de șase ori mai multe cazuri. Acesta este un mulțumesc românilor, pentru ajutorul pe care ni l-au acordat și ei nouă. A fost și o alegerea a mea să plec”, spune medicul Ana Ermicioi la terapie intensivă, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău.





„Plecăm în România printr-un apel al lor de a le acorda ajutor. Înțeleg că România se confruntă acum cu lipsa cadrelor medicale, problemă cu care ne confruntăm și noi, nu este o excepție. Dar pentru că acest ajutor este pentru o perioadă limitată de timp, nu putem spune că va schimba situația radical. Ceea ce simt, este că în acest mod noi spunem României că suntem aici”, a spus Doina Oglindă. medic-rezident ATI.

„Ne ducem cu scopul de a-i ajuta pe colegii noștri, pentru că ei au venit și ne-au ajutat atunci când am avut nevoie. A fost o alegere personală să merg, pentru că eu am o experiență mare. Și apoi, pentru ce suntem cadre medicale: ca să-i ajutăm pe oameni. Consider că suportul psiho-emoțional e cel mai important, un cuvânt bun, o vorbă caldă, dar și asistența medicală”, consideră asistenta medicală Anastasia Spătaru, detașată în misiunea de la Iași.





Ministrul Sănătății de la Chișinău, Ala Nemerenco, a declarat că această acțiune este un mod de a manifesta recunoștință României pentru sprijinul acordat în timpul pandemiei, atât prin donația de vaccinuri, echipamente medicale, cât și pentru echipa medicală formată din medici români care a fost într-o misiune în spitalele din Republica Moldova.





„Toți medicii, asistentele medicale posedă experiența necesară în secția terapia intensivă, de tratament COVID-19, astfel ca să poată fi de folos sistemului de sănătate din România în acest timp de restriște și cumpănă. Am ales echipele ca să nu sufere și echipele de aici, din majoritatea secțiilor au fost luați câte 1-2 medici”, a afirmat Nemerenco.

Spitalul modular de la Leţcani (Iași) - care a costat peste 13 milioane de euro și a stat închis mai bine de opt luni - a primit marțea trecută primii pacienți cu COVID, însă doar despre pacienți cu forme medii de COVID, care nu necesită suport mare de oxigen şi pot beneficia de oxigenoterapie cu ajutorul concentratoarelor, pentru că încă lipsea stocatorul de oxigen.