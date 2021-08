Un studiu israelian afirmă că ivermectina ar putea reduce drastic transmiterea Covid-19

Eficace pentru a reduce simptomele?

"Antivacciniştii" pe metereze

Un tratament nerecomandat de OMS

O reală sursă de speranţă?

Hidroxiclorochină, remdesivir, lopinavir/ritovanir… şi acum ivermectina? De la începutul pandemiei, mai multe tratamente au fost promovate de mai mulţi oameni de ştiinţă pentru a lupta contra Covid-19. Într-un an, ele au fost respinse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în lipsa unor rezultante care să le probeze eficacitatea. Luni, 2 august, "Jerusalem Post" a prezentat un studiu ştiinţific israelian care tinde să dovedească faptul că medicamentul ar putea reduce considerabil transmiterea coronavirusului.Profesorul Eli Schwartz, fondator al Centrului de medicină geografică şi maladii tropicale din Tel Aviv, a făcut un test randomizat, controlat şi în dublu orb (nici medicul, nici personalul sanitar, nici pacientul nu ştiu dacă acesta din urmă primeşte medicamentul sau un placebo) pe 89 de voluntari, pozitivi cu Covid-19, din 15 mai 2020 până la sfârşitul lui ianuarie 2021. Împărţiţi în două grupe, jumătate dintre pacienţi au primit ivermectină şi cealaltă jumătate un placebo, la aceleaşi ore.Două rezultate au ieşit în evidenţă. După şase zile, 72% dintre voluntarii trataţi cu ivermectină au fost negativi, faţă de 50% la cei cărora li s-a administrat un placebo. Mai ales, numai 13% dintre pacienţii trataţi cu acest medicament s-au dovedit infecţioşi după şase zile, faţă de 50% din grupul placebo."Studiul nostru arată înainte de toate că ivermectina are o acţiune antivirală, dar şi că există 100% şanse ca o persoană să nu mai poată infecta după patru până la şase zile, ceea ce ar putea duce la o scurtare a timpului de izolare şi ar avea un impact economic şi social enorm", s-a felicitat profesorul Schwartz. Acest test, care nu a fost încă examinat de comunitatea ştiinţifică, nu dovedeşte în schimb că ivermectina ar putea preveni boala sau reduce riscurile de spitalizare.Luni, 12 iulie, revista ştiinifică EMBO Molecular Medicine publicase de asemenea rezultatele unor noi experimente privind ivermectina, încheiate în noiembrie anul trecut. Potrivit acestui studiu, molecula comercializată ca tratament antiparazitar protejează de simptomele coronavirusului într-un model animal.Cercetătorii au dovedit că ivermectina este eficace la hamsterii aurii. Ei au împărţit cobaii în două grupuri de câte 18 (12 masculi şi 6 femele), au administrat tratamentul primului grup şi o soluţie salină celui de-al doilea grup. Rezultat: 66,7% dintre hamsterii care nu au beneficiat de medicament au avut simţul mirosului alterat, faţă de 22% dintre hamsterii trataţi."Rezultatele studiului sugerează că ivermectina ar putea fi considerată un agent terapeutic contra Covid-19", rezumă Institutul Pasteur într-un comunicat. Acest tratament acţionează "asupra modulării răspunsului imunitar la animalele infectate cu SARS-CoV-2 şi permite astfel să se diminueze inflamaţia la nivelul căilor respiratorii". Consecinţă: apariţia simptomelor se reduce, ca şi riscul de a pierde simţul mirosului. Totuşi, ivermectina nu permite să se reducă "replicarea virală" a coronavirusului.Nu era nevoie de mai mult pentru ca antivacciniştii să urce pe metereze. Şeful formaţiunii Les Patriotes şi candidat la alegerile prezidenţiale din 2022, Florian Philippot, care nu încetează, de la începutul crizei sanitare, să ceară oprirea imediată a restricţiilor, a confiscat repede acest subiect. Pe Twitter, fostul membru al Frontului Naţional a comparat curbele de contaminare din Malta, unde 70% dintre cetăţeni sunt vaccinaţi cu două doze, şi din Slovacia, "care utilizează ivermectina", subliniind că numărul de noi cazuri creşte mult mai semnificativ pe insulă. La apariţia studiului, el a îndemnat de asemenea Franţa "să se intereseze" de acest tratament mai curând decât să mizeze pe "certificatul ruşinii".Pe aceeaşi reţea de socializare, senatorul LR al Côte-d'Or s-a felicitat de asemenea pentru faptul că Institutul Pasteur scoate în evidenţă "efectele benefice" ale ivermectineii în formele grave de Covid-19, "aceleaşi efecte care sunt pretextul pentru vaccinarea obligatorie".Preşedintele UPR şi candidat la alegerile prezidenţiale, François Asselineau, merge chiar până la a acuza guvernul că a "orchestrat" "blocarea" acestui tratament şi îl somează pe Emmanuel Macron "să dea explicaţii". Cât despre Nicolas Dupont-Aignan, el le reproşează "conducătorilor noştri" că au fost "deturnaţi de la bunul simţ" de "obsesia vaccinală".Dar sfera "antivacciniştilor" uită fără îndoială un element esenţial: ivermectina fusese, la vremea studiului, testată numai pe animale de laborator. Or, de la pre-publicarea acestui studiu, pe 22 noiembrie 2020, aproape opt luni înaintea publicării oficiale (termenele de publicare sunt adesea foarte lungi), a fost parcurs un drum lung."Ca răspuns la atenţia tot mai mare pe care o suscită pe scară internaţională recurgerea la ivermectină ca potenţial tratament, OMS a însărcinat un grup internaţional independent de experţi să testeze tratamentul în 16 teste controlate randomizate, pe 2.407 pacienţi în ambulatoriu sau internaţi în spital afectaţi de Covid-19. Şi rezultatele s-au dovedit puţin convingătoare, de vreme ce cercetătorii au "concluzionat că datele potrivit cărora ivermectina permite să se reducă mortalitatea, necesitatea recurgerii la ventilaţia mecanică, necesitatea unei spitalizări şi durata până la ameliorare clinică la pacienţii cu Covid-19 erau 'foarte puţin fiabile', din cauza dimensiunii reduse a testării şi a limitelor metodologice ale datelor testelor disponibile, în special al numărului mic de efecte indezirabile".Pe 31 martie, Organizaia Mondială Sănătăţii a estimat deci într-un comunicat că "datele actuale privind utilizarea ivermectinei pentru tratarea pacienţilor cu Covid-19 nu sunt probante" şi nu recomandă utilizarea ei în afara testelor clinice, "aşteptând ca mai multe date să fie disponibile".La rândul său, principalul autor al studiului de la Institutul Pasteur, Guilherme Dias de Melo, vede totuşi în ivermectină un semn de speranţă:"Studiul nostru aduce date preclinice care demonstrează ştiinţific o acţiune protectoare a ivermectinei în timpul infecţiei cu SARS-CoV-2 într-un model animal. Aceste date sunt esenţiale pentru a fi bază pentru teste clinice la om". "Aceste lucrări deschid calea unor axe de dezvoltare pentru tratamente mai bune contra Covid-19 la om", susţine Hervé Bourhy, un alt autor al studiului.În ciuda numărului mic de date disponibile, câteva ţări au adoptat deja ivermectina. Este cazul Boliviei, unde agenţii sanitari au distribuit circa 350.000 de doze locuitorilor din nordul ţării, constata revista "Nature" în octombrie 2020. În India, deşi guvernul nu recomandă acest tratament, unele state îl folosesc deja preventiv, potrivit informaţiilor ziarului "Libération". În sfarşit, indonezienii se bat pe acest medicament care este, acolo, foarte apreciat de politicieni şi de influenceri, potrivit "Capital". ( Le Figaro -Rador)