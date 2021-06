În SUA, toți pacienții spitalizați cu Covid-19 au ceva în comun: nu sunt vaccinați

Situația pare a se repeta la spitalele din toată țara.„Nu am avut pe nimeni în stare critică după ce s-a vaccinat”, spune dr. Josh Denson, pneumolog și medic de terapie intensivă la Tulane University Medical Center din New Orleans. Este la fel și pentru dr. Ken Lyn-Kew, pneumolog la departamentul de terapie intensivă de la Denverʼs National Jewish Health: „Niciunul din pacienții noștri de la ATI nu a fost vaccinat”.Și copiii nevaccinați sunt expuși riscului de îmbolnăvire severă. „În spitalele noastre locale, copiii care sunt bolnavi sunt cei nevaccinați”, spune dr. Natasha Burgert, pediatră la Overland Park, Kansas, și purtătoare de cuvânt pentru American Academy of Pediatrics.Mulțumită vaccinurilor Covid, numărul pacienților spitalizați s-a prăbușit, de la o medie de peste 125.000 în ianuarie la 15.000 în această săptămână. „Vaccinurile merg foarte bine”, spune Denson. „Este ridicol să nu te vaccinezi”.Dr. Todd Rice, director al unității de terapie intensivă de la Vanderbilt University Medical Center, confirmă că spitalul a primit cel puțin 32 de pacienți care erau doar parțial vaccinați – ori primiseră doar prima doză, ori nu avuseseră destul timp după cea finală ca să dezvolte anticorpi. Dar imensa majoritate a bolnavilor din ultimele luni – după ce vaccinurile au devenit universal disponibile – nu fuseseră vaccinați, spune Rice.Infectările post-vaccinare, cele care apar la persoane complet vaccinate, sunt posibile, dar extrem de rare. Și dacă apar este foarte probabil ca bolnavul să nu necesite spitalizare, conform unui studiu postat vineri pe serverul preprint MedRxiv (deci nerevizuit de terți competenți).Când Rice a văzut cazuri de infectări post-vaccinare care au fost spitalizate, erau numai pacienți cu sisteme imunitare compromise, care probabil de aceea nu răspundeau bine la vaccinuri. Și Lyn-Kew a avut unul sau două asemenea cazuri extreme și grave la oameni vaccinați. „Dar s-a adeverit că erau imunosupresați”, a spus el.Deși CDC recomandă oamenilor să se vaccineze chiar dacă au avut boala, Lyn-Kew spune că unii dintre pacienții spitalizați au decis să decline vaccinarea din cauza unei boli precedente – chiar dacă nu fuseseră testați pentru a se confirma Covid-19. „Au crezut că au avut Covid, dar nu avuseseră. Și au greșit grav.”