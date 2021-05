Copiii infectați cu COVID-19 mor într-un ritm alarmant în Brazilia: „Nu am mai văzut asta nicăieri altundeva în lume”

Decese cauzate de COVID-19 in Brazilia

Din cele 434.000 de decese cauzate de COVID-19 în Brazilia, 832 au fost copii cu vârsta de sub 6 ani, relatează New York Times pe baza datelor oficiale publicate de ministerul sănătății din Brazilia.Spre comparație, Statele Unite au înregistrat 241 de decese în rândul copiilor până pe 11 februarie, potrivit Academiei Americane a Medicilor Pediatri și a Asociației Spitalelor de Copii.Centrul pentru Prevenirea și Combaterea bolilor din SUA a înregistrat doar 52 de cazuri de deces cunoscute cauzate de COVID-19 în rândul copiilor cu vârsta de 4 ani sau mai mici între decembrie 2020 și luna martie a acestui an.SUA a raportat peste 582.000 de decese cauzate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei, cu aproape 150.000 mai multe decât Brazilia.„Este un număr absurd de mare”, afirmă Fátima Marinho, un epidemiolog de la Universitatea São Paulo, despre rata deceselor în rândul copiilor din Brazilia.„Nu am mai văzut asta nicăieri altundeva în lume”, subliniază aceasta.Medicii care studiază varianta P.1 a coronavirusului, identificată pentru prima dată în Brazilia, afirmă că aceasta ar putea fi cauza ratei ridicate a deceselor.Varianta P.1 este de două ori mai contagioasă decât tulpina originală a coronavirusului depistată pentru prima dată în orașul Wuhan din China și poate reinfecta persoanele care s-au vindecat deja de COVID-19.