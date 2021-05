Unii coronasceptici au început să poarte mască de protecție pentru a se proteja de cei care s-au vaccinat anti-Covid

„Insignă pe braț”

Certitudini și îndoieli

Noua teorie a conspirației apărută în Statele Unite și care îmbracă mai multe forme afirmă în linii mari că persoanele vaccinate vor elimina anumite proteine asupra celor nevaccinați care apoi vor suferi de efecte adverse, potrivit unui reportaj publicat de VICE Principala îngrijorare a coronascepticilor este că această „eliminare” va duce le menstruații neregulate, infertilitate și avorturi spontane.Ideea fără nicio bază reală este o piesă dintr-o conspirație mai amplă legată de COVID-19 potrivit căreia aceasta a fost pusă la cale pentru a depopula planeta și că vaccinurile vor sacrifica masele.Influencerii antivacciniști precum și cei ce militează împotriva purtării măștii de protecție (cele două categorii se suprapun în mare parte în momentul de față) afirmă acum că una dintre cele mai bune moduri de a te proteja de acest pericol este tocmai practicarea distanțării fizice.FOTO: Michal Cizek / AFP / Profimedia ImagesSherri Tenpenny, o antivaccinistă influentă din Statele Unite care a răspândit numeroase teorii ale conspirației legate de COVID-19, a sugerat în timpul unui livestream recent că ar trebui să „stați departe de cineva care a făcut aceste vaccinuri...pentru totdeauna”.Un alt antivaccinist american proeminent a sugerat carantinarea persoanelor vaccinate anti-Covid.„Există ceva care este transmis de la persoanele inoculate cu această otravă către cele care nu au primit vaccinul”, a afirmat Larry Palevsky, un medic pediatru antivaccinist din New York într-un alt livestream.Vaccinații ar trebui de asemenea „să aibă o insignă pe brațele lor care să spună 'Am fost vaccinat chiar dacă nu e un vaccin' ca să știm să îi evităm pe stradă, să nu ne apropiem de ei în societate”, a mai afirmat acesta.Însă nu doar distanțarea socială a început să fie acceptată treptat de către antivacciniști.Unii adepți ai teoriilor conspiraționiste legate de coronavirus au început să se întrebe dacă nu cumva măștile de protecție pe care le-au criticat atât de mult ar putea fi acum salvarea lor.Un utilizator al site-ului 4chan i-a întrebat pe ceilalți useri dacă ar trebui să „poarte o mască în jurul celor vaccinați deoarece elimină chestiile alea mRNA?”.„Voi urmări poveștile astea despre eliminarea cauzată de vaccinuri ca un șoim”, a scris un alt bărbat pe Twitter, întrebând dacă „va avea nevoie familia mea să poarte măști pentru a se proteja de cei vaccinați?”.FOTO: PixabayDeși teoria conspirației nu are nicio bază științifică, teama pe care aceasta le-o cauzează coronascepticilor este cât se poate de reală.O școală privată din Miami a interzis recent profesorilor vaccinați să interacționeze cu elevii nevaccinați iar în luna aprilie un magazin din Kelowna, un oraș din Columbia Britanică, a provocat controverse după ce proprietarii au afișat un anunț în care spuneau că persoanelor vaccinate anti-Covid le este interzis să intre.Aceștia au citat tocmai îngrijorările legate de „eliminarea” în urma vaccinării împotriva coronavirusului.Însă merită menționat că nu toți coronascepticii au început să recomande folosirea măștii, comunitatea părând deocamdată destul de confuză asupra subiectului.„Masca nu vă va salva nici de asta. Așa că dacă vă gândiți să vă învârtiți în jurul prietenilor sau membrilor familiei care s-au vaccinat purtând o mască e la fel ca și când v-ați învârti în jurul unuia cu COVID”, a afirmat o femeie în timpul unui stream pe Youtube care s-ar fi adresat asistentelor medicale din Canada.