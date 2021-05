Sute de victime ale Covid încă se află în camioane frigorifice din portul New York la un an după vârful epidemiei

Camioanele frigorifice din New York

Corpurile neînsuflețite sunt depozitate într-o morgă temporară creată în terminalul portuar din sudul cartierului Brooklyn după ce în perioada de vârf a pandemiei un număr record de peste 800 de decese cauzate de COVID-19 au fost raportate într-o singură zi de autoritățile din New York, media zilnică fiind de peste 500, potrivit CNN Creșterea vertiginoasă a numărului de decese a dus la folosirea unor camioane frigorifice pentru depozitarea cadavrelor, acestea fiind inițial plasate în parcările spitalelor supraaglomerate.„Capacități de depozitare pe termen lung au fost create în vârful pandemiei pentru a asigura că familiile își vor putea îngropa persoanele dragi după cum consideră de cuviință”, a afirmat Mark Desire, purtătorul de cuvânt al biroului medicului legist-șef din New York, pentru Associated Press „Continuăm să lucrăm cu sensibilitate și compasiune cu familiile individuale de la caz la caz în timpul perioadei lor de doliu”, a precizat acesta.Dina Maniotis, comisar adjunct al biroului de medicină legală, a declarat că majoritatea corpurilor ar putea ajunge pe Insula Hart folosită drept cimitir în ultimii 100 de ani pentru înhumarea săracilor sau persoanelor neidentificate.Maniotis a afirmat de asemenea că majoritatea familiilor victimelor rămase încă în camioanele frigorifice și-au exprimat dorința ca persoanele iubite să fie îngropate pe Insula Hart.