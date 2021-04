Coronavirus: New York își propune o „redeschidere completă” pe 1 iulie

După luni de prudență în fața unui al doilea val de Covid-19, primarul New York-ului a anunțat joi că intenționează să „redeschidă complet” orașul la 1 iulie, în timp ce guvernatorul statului New York a spus că relaxarea ar putea veni chiar mai devreme, potrivit AFP."Suntem gata să redeschidem New York-ul complet pe 1 iulie", a declarat primarul Bill de Blasio în timpul unei conferințe de presă. „Înseamnă că vei putea să mergi la magazine (...), posibila redeschidere a barurilor și restaurantelor, întoarcerea multor angajați la birou, deschiderea teatrelor și atâtea lucruri pe care le prețuim”.Multe magazine și restaurante sunt deja deschise, dar cu capacitate limitată, iar primarul nu a specificat exact ce presupune această „redeschidere totală” în ceea ce privește ridicarea restricțiilor.Acestea din urmă sunt stabilite nu de primărie, ci de guvernatorul Andrew Cuomo, cu care de Blasio întreține relații dificile.Când a fost întrebat despre această țintă de 1 iulie, guvernatorul a contestat-o ​​imediat."Nu-mi place să fac proiecții, cred că sunt iresponsabile", a spus Cuomo la un briefing de presă separat. „Sper că vom avea o dată de redeschidere mai devreme (...) Dacă facem ceea ce trebuie să facem, putem redeschide înainte”.Cei doi păr de acord, totuși, că ridicarea completă a restricțiilor va depinde de continuarea efortului actual de vaccinare.Aproximativ 6,4 milioane de doze de vaccin au fost deja făcute în New York, lovit puternic de primul val al pandemiei în primăvara anului 2020, cu 32.000 de decese cauzate de coronavirus până în prezent.