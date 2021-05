Galaţi: S-a deschis primul centru de vaccinare drive-thru din judeţ

Numărul total al persoanelor din judeţul Galaţi care au primit şi a doua doză este de 41.213. Alte 29.822 persoane au primit doar prima doză de vaccin anti-SARS-CoV-2.









Potrivit sursei citate, în cadrul centrului, care are patru fluxuri de vaccinare, se utilizează serul Pfizer, iar programul este între orele 8.00 şi 20.00.Amenajarea şi dotările necesare pentru buna funcţionare a centrului de vaccinare au fost asigurate de Primăria municipiului Galaţi.„Venim în sprijinul gălăţenilor care doresc să se vaccineze cât mai repede. Începând de duminică, funcţionează un centru de vaccinare de tip drive - through care este amplasat în parcarea Galaţi Shopping City. În cadrul centrului, care are patru fluxuri de vaccinare, se va utiliza serul Pfizer, iar programul va fi între orele 8.00 şi 20.00”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.Până în prezent, numărul total de doze de vaccin administrate, începând cu data de 4 ianuarie 2021, la nivel judeţean este de 112.248.