Prefectul Capitalei: Dacă se menține trendul, putem spera ca rata de incidență să scadă sub 1,5 în mai. Ce măsuri vor fi luate și când scăpăm de mască / Vor fi deschise noi centre de vaccinare drive-through

Dacă se menține trendul, putem spera să coborâm în mai sub rata de incidență de 1,5 la mie, a spus prefectul la digi24, insistând însă că prioritatea autorităților este și va rămâne creșterea capacității de vaccinare.În cazul scăderii ratei sub 1,5, sălile vor putea funcționa la capacitate de 50% în loc de 30%, reuniunile în aer liber se vor putea ține cu 300 de persoane. ”Lucrurile ar putea să arate chiar bine având în vedere că vine vara și că numărul de persoane vaccinate crește”, a spus Sotica.El a declarat că în perioada următoare vor fi deschise noi centre de vaccinare drive through, astfel încât să existe în fiecare sector al Capitalei.De asemenea, weekendul viitor va fi organizat la Sala Palatului un maraton al vaccinării.În weekendul 14-15 mai, împreună cu Ministerul Culturii, vor fi organizate și spectacole experiment la Opera Română și la Teatrul Național din București, unde se va juca cu sala aproape plină și nu la capacitate de 30%, cu condiția ca participanții să fie vaccinați antiCovid.Prefectul Capitalei a evitat însă să spună dacă în scenariul scăderii sub 1,5 se poate vorbi despre renunțarea la carantina de noapte.În ceea ce privește renunțarea la mască, cel mai probabil, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, această măsură va fi luată abia când se va ajunge la un procent de 50-60% de persoane vaccinate din totalul populației.