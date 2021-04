Echipamentele medicale și buteliile cu oxigen donate de România au ajuns în New Delhi cu o aeronavă militară

"Avionul Forţelor Aeriene Române cu ajutoarele trimise sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a aterizat vineri dimineaţă la orele 3,45, ora României, la New Delhi", precizează DSU într-o posatre pe Facebook.Operațiunea s-a desfășurat in urma activării Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.Ajutorul trimis de către România, Republicii India a constat în 75 de butelii de oxigen de 40 I, 80 concentratoare de oxigen de 5 l și 19 l și 20 de dispozitive de oxigenoterapie cu debit ridicat în vederea gestionării efectelor generate de creșterea exponențială a numărului de cazuri noi de persoane infectate cu noul Coronavirus, aflați în stare gravă, potrivit sursei citate.Potrivit DSU, echipamentele medicale necesare continuării îngrijirii pacienţilor grav afectaţi de coronavirusul SARS-CoV-2 provin din donaţii ale societăţii civile.