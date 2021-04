Primul centru de vaccinare de tip drive-through s-a deschis în București, în Piața Constituției

Agenţii de îndrumare a traficului asigură fluidizarea accesului către zona de triaj, vaccinare şi supraveghere post vaccinare;

La punctul de triaj medical se aplică procedurile şi instrucţiunile în vigoare referitoare la triajul persoanelor; medicul verifică chestionarul sau asistă completarea acestuia, după caz, şi validează criteriile medicale pentru vaccinare;

Vaccinarea se efectuează persoanelor aflate în mijlocul de transport, fără a fi necesară părăsirea autovehiculul sau a spaţiului special amenajat după caz;

După vaccinare, agenţii de îndrumare indică traseul către zona de supraveghere post vaccinare;

Zona de supraveghere post-vaccinare este asigurată de personal medical (medic şi asistenţi) sau personal auxiliar instruit pentru identificarea persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală pe perioada de supraveghere;

În perioada de supraveghere, se emite adeverinţa de vaccinare iar medicul înscrie pe aceasta data la care se va efectua cea de a doua doză;

În funcţie de tipul vaccinului distribuit, pentru completarea schemei de vaccinare, se asigură accesul persoanelor pentru efectuarea rapelului, conform intervalului dintre cele două doze, respectând capacitatea de vaccinare a centrului;

După începerea administrării dozei de rapel la persoanele vaccinate iniţial, se mai pot primi suplimentar persoane pentru vaccinarea cu doza I, în limita capacităţii de vaccinare a centrului.

”Centrele de tip drive- through sunt destinate marilor oraşe, iar amplasarea lor se realizează în zone care să permită accesul facil al persoanelor cu mijloace auto de deplasare. În centrul de vaccinare drive- through, persoanele care doresc să se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate şi chestionarul de triaj care poate fi completat anterior prezentării la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/. Vaccinarea se realizează fără programare în Platforma RoVaccinare, iar datele persoanelor vaccinate vor fi introduse, ulterior, în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare”, a transmis Comitetul de coordonare a vaccinării, citat de news.ro.Reprezentanţii Primăriei Capitalei au precizat că centrul, care are patru fluxuri, va funcţiona în Piaţa Constituţiei până în 12 septembrie. Autorităţile precizează care sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoască cei care se prezintă la centrul de vaccinare:Primul centru de tip drive- through a fost deschis în data de 24 aprilie la Deva, în Hunedoara, unde au fost vaccinate, până miercuri seară, 3.239 de persoane. În data de 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru de tip drive-through din România, în Cluj, fiind vaccinate 1.038 de persoane, iar în 28 aprilie a fost deschis cel de-al treilea centru în Arad, unde au fost vaccinate 40 de persoane în primele patru ore de la deschidere. Pentru susţinerea campaniei de vaccinare şi atingerea indicelui necesar imunizării colective optime, în perioada următoare se vor deschide gradual alte asemenea centre de vaccinare destinate populaţiei generale, la nivel naţional.