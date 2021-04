Olanda limitează și ea utilizarea vaccinului AstraZeneca doar la persoanele de peste 60 de ani / ”Efect secundar rar la femei”

Alte țări europene, precum Italia, Spania și Germania, au decis, de asemenea, să rezerve vaccinul pentru persoanele peste 60 de ani. Belgia a limitat la 50+, iar autoritatea de reglementare din Marea britanie a recomandat folosirea lui doar la persoanele d epeste 30 de ani.





România va continua vaccinarea cu AstraZeneca





Vaccinarea împotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca va continua în România pentru toate grupele de vârstă , a anunțat joi președintele Comitetului Național de coordonare a vaccinării, Valeriu Gheorghiță, care a susținut că, așa cum a arătat și Agenția Europeană pentru Medicamente, beneficiile vaccinării depășesc riscurile. El a spus că aceia care au făcut prima doză continuă rapelul cu AstraZeneca, iar cei la care au apărut tromboze după prima doză continuă vaccinarea cu alt tip de vaccin.

Persoanele cu vârsta peste 60 de ani "pot continua să primească în siguranță" vaccinul, în timp ce cei cu vârsta sub 60 de ani "primesc un alt vaccin", a declarat ministerul sănătății într-un comunicat.Autoritățile sanitare din țară suspendaseră deja pe 2 aprilie injecțiile cu vaccinul dezvoltat de laboratorul anglo-suedez AstraZeneca pentru cei sub 60 de ani, după ce s-au raportat apariția unor cheaguri de sânge ca efecte secundare."Este un compromis între, pe de o parte, beneficiile pentru sănătate ale unui vaccin și, prin urmare, protecția împotriva coronavirusului și, pe de altă parte, riscurile pentru sănătate, în special la femeile mai tinere, din cauza unui efect secundar foarte rar", a declarat ministrul Sănătății Hugo de Jonge, citat în declarație.Ministrul urmează astfel un aviz emis de Consiliul Olandez pentru Sănătate, care estimează că persoanelor sub 60 de ani ar trebui „să li se ofere un alt vaccin pentru moment”.Cei care au primit o primă injecție cu vaccinul AstraZeneca pot să facă totuși și rapelul cu acest vaccin, deoarece nu au fost raportate efecte secundare grave după a doua injecție, a spus ministerul.