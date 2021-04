OMS nu susține pașapoartele de vaccinare- UPDATE

"Noi, în calitate de Organizaţie Mondială a Sănătăţii, afirmăm în acest moment că nu am dori să vedem paşaportul de vaccinare ca o condiţie de intrare sau ieşire deoarece nu suntem siguri în acest stadiu că vaccinul previne transmiterea", a declarat purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris."Există toate celelalte întrebări, pe lângă problema discriminării împotriva persoanelor care nu se pot vaccina dintr-un motiv sau altul", a mai spus ea în cadrul unei conferinţe de presă.OMS urmează să evalueze pentru o posibilă autorizare de urgenţă vaccinurile chinezeşti împotriva COVID-19 Sinopharm şi Sinovac la sfârşitul lunii aprilie, cu aproximaţie, întrucât are nevoie de informaţii suplimentare, a adăugat oficialul OMS.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut luna trecută ţărilor care dispun de provizii în exces de vaccinuri anti-COVID19 să doneze de urgenţă 10 milioane de doze către mecanismul COVAX, condus de OMS împreună cu Alianţa pentru Vaccinuri (GAVI).Decizia Indiei de a suspenda temporar toate exporturile masive de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca şi fabricat local de Serum Institute of India (SII), cel mai mare producător de vaccinuri din lume, pentru a răspunde cererii interne în contextul creşterii numărului de infectări, a afectat şi livrările către mecanismul global COVAX, notează Reuters.