Avertismentul oamenilor de ştiinţă: „Următorul virus ar putea fi mai puțin înţelegător decât Sars Cov 2. Să ne pregătim”

Pandemia care va veni. Sau mai bine zis, cea pe care o putem evita dacă investim în cercetare înainte de a fi copleșiți de situaţie, așa cum s-a întâmplat cu Covid. În timp ce lumea se confruntă cu infecții, bolnavi și victime, campanii de vaccinare (în unele țări nici măcar nu au început), urgențe structurale și de sănătate cauzate de epidemia provocată de Sars Cov 2, comunitatea științifică cere să ne pregătim pentru viitor, deoarece următorul agent patogen poate fi mai puțin „politicos”.







Într-un articol publicat în revista Nature, Dennis Burton și Eric Topol, cercetători la prestigiosul Scripps Research Institute din La Jolla, avertizează că a sosit timpul să ne pregătim pentru următoarea întâlnire cu un alt agent patogen, care poate fi chiar mai dificil de tratat decât virusul care declanșează Covid. Pentru cei doi savanți este timpul să se intensifice cercetarea asupra așa-numiților anticorpi cu spectru larg capabili să combată simultan diferite variante ale aceluiași virus. „Dezvoltarea rapidă în mai puțin de un an a vaccinurilor extrem de eficiente împotriva Covid-19 este un mare succes - scriu ei -, acest lucru a fost posibil parțial datorită unor proprietăți favorabile ale Sars Cov 2. Următorul agent patogen ar putea fi mai puțin „politicos”, iar dezvoltarea vaccinului ar putea dura ceva mai mult. Până şi Sars Cov 2 ar putea deveni mai problematic pentru vaccinuri, datorită apariției de noi variante. Prin urmare, solicităm o abordare alternativă la pregătirea pentru pandemie ”.



În termeni evolutivi, explică cei doi cercetători, Sars Cov 2 este un agent patogen ușor din punctul de vedere al evaziunii din sistemul imunitar, în timp ce alții, precum HIV sau virusul gripal în sine, au dezvoltat o serie de trucuri care le permit să păcălească sistemul de apărare al organismului. Pentru a ne apăra, spun autorii, trebuie să investim mai mult în cercetarea anticorpilor cu spectru larg.



„Ceea ce cerem - se spune - este o investiție imediată în cercetarea de bază care va duce la acumularea de vaccinuri eficiente cu spectru larg. Aşa cum am văzut şi în cazul gripei, o tulpină a virusului poate provoca mai multe decese decât un război mondial și poate provoca daune economice de trilioane de dolari. Cu siguranță, guvernele globale care cheltuiesc împreună 2 trilioane de dolari pentru apărare, pot găsi câteva sute de milioane pentru a opri următoarea pandemie ”.



Oamenii de știință spun că sunt perfect conștienți de faptul că această propunere poate declanșa multe critici. Topol și Burton consideră însă că în ultimii ani cercetările științifice au atins o serie de succese și citează cazul virusului respirator sincitial. Abilitatea de a provoca sau eradica un virus emergent ar reduce foarte mult probabilitatea ca acesta să reziste la anticorpi și vaccinuri şi să evolueze. Pentru cei doi cercetători, în loc să se acționeze asupra apariției unui nou virus, oamenii de ştiintă ar putea interveni mai devreme.



Toată munca depusă pentru HIV, alți viruși și, evident, Sars Cov 2, ar putea cumva să ne avantajeze pentru un răspuns viitor, înainte ca următoarea epidemie să devină epidemie. Costurile acestui proiect sunt între 100 și 200 de milioane. Organizații precum Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Covax Facility și Gavi (parteneriatul între entități publice și private pentru imunizarea celor mai sărace țări) „ar putea contribui la reunirea competenţelor și la demararea negocierilor necesare pentru a furniza tipurile de vaccinuri pe care le propunem. Vom avea focare în viitor și cel mai probabil vom vedea și alte epidemii. Trebuie să prevenim- spun oamenii de știință - înainte ca acestea să devină adevărate pandemii.

