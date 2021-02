Covid-19, Sputnik V: Studiul publicat de The Lancet plasează vaccinul rusesc în top trei mondial din punct de vedere al eficienței

Care este cel mai eficient vaccin împotriva Covid-19?

Câte vaccinuri?

Ce eficacitate au vaccinurile împotriva noilor tulpini de coronavirus?

Pot fi decalate dozele?

Care sunt efectele secundare ale vaccinurilor anti-Covid?

Primele 40.000 de doze din Sputnik V au ajuns marți în Ungaria, prima țară europeană care a autorizat vaccinul rusesc.Și cancelarul german Angela Merkel a salutat „datele bune” publicate marți. "Toți cei care obțin o autorizare din partea EMA vor fi cu siguranță bineveniți, am discutat exact despre acest punct cu președintele rus", a afirmat cancelarul, pentru televiziunea publică ARD.La acest stadiu, cele care folosesc tehnologia ARN mesager, respectiv cele produse de Pfizer/BioNTech Moderna, cu o rată foarte ridicată de eficacitate, de 95% și, respectiv, 94,1%.Dar vaccinul rusesc Sputnik V, acuzat inițial că a fost dezvoltat în grabă și în lipsă de transparență, și-a făcut o intrare triumfătoare în primele trei locuri, marți.Potrivit rezultatelor intermediare ale testelor, publicate în revista medicală The Lancet , prezintă o eficacitate de 91,6% împotriva formelor simptomatice de Covid.Este net superior față de vaccinul AstraZeneca/Oxford, eficient în proporție de circa 60%, potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA).Ambele sunt vaccinuri cu vector viral, respectiv folosesc alți viruși, adaptați pentru a lupta împotriva Covid.Dar vaccinul AstraZeneca se bazează pe un singur adenovirus specific cimpanzeilor, în timp ce Sputnik V folosește doi adenoviruși umani diferiți pentru fiecare dintre doze. Potrivit cercetătorilor ruși, această tehnică provoacă un răspuns imunitar superior."După părerea noastră, este cel mai bun vaccin din lume, ca nivel de eficacitate, securitate, preț și logistică", a susținut marți Kirill Dmitriev, directorul Fondului suveran rus, care a participat la crearea și dezvoltarea vaccinului.Vaccinurile Pfizer/BioNTech și Moderna nu pot fi stocate pe termen lung decât la temperaturi foarte joase (-70 grade C pentru primul și -20 C pentru al doilea).Alte companii au anunțat și ele cifre de eficacitate, fără ca ele să fie însă publicate în reviste științifice.Compania americană Novavax a anunțat o eficacitate de 89,3%. Este vorba de un vaccin pe bază de proteine care declanșează un răspuns imunitar, deci fără viruși.Johnson & Johnson a anunțat vineri o eficacitate pentru vaccinul său cu vector viral de 66% în general și de 85% pentru prevenirea formelor grave.În fine, vaccinul chinezesc Sinopharm (care folosește forma clasică a virusului inactivat) mizează pe o eficacitate de 79%.Toate aceste cifre sunt globale și nu se știe cu certitudine în ce măsură protejează persoanele în vârste, extrem de sensibile în fața infecției cu Covid. De asemenea, nu se știe cât timp sunt eficiente și nici dacă împiedică transmiterea virusului.Peste 100 de milioane de doze au fost administrate în lume, în mai puțin de două luni de la lansarea, la începutul lui decembrie, a primelor campanii de vaccinare în masă, potrivit unui bilanț AFP.Dintre cele 77 de țări și teritorii în care a început campania, Israelul se află pe primul loc. Peste o treime din populația sa (37%) a primit deja cel puțin o doză.În UE sunt autorizate trei vaccinuri: Pfizer/BioNTech (administrat din 26/27 decembrie), Moderna (6 ianuarie) și AstraZeneca/Oxford autorizat vineri.Fondul suveran rus a anunțat în 20 ianuarie că a demarat procedura de omologare la Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA). Deocamdată, Sputnik V nu este inclus în lista contractelor de precomenzi semnate de Comisia Europeană.Pe lângă Rusia, acest vaccin a fost omologat în 16 țări: foste republici sovietice precum Belarus și Armenia, aliați ca Venezuela și Iran, dar și Coreea de Sud, Argentina, Algeria, Tunisia sau Pakistan.Regatul Unite dispune de două vaccinuri, Pfizer/BioNTech și AstraZeneca/Oxford.Statele Unite are de asemenea la dispoziție două vaccinuri, Pfizer/BioNTech și Moderna.China, țara de unde a plecat pandemia, a început să vaccineze încă din vara trecută. Mai multe laboratoare produc un vaccin, cele mai avansate fiind Sinopharm și Sinovac.Dezvoltarea și lansarea pe piață a unui nou vaccin durează de obicei, în medie, zece ani, un interval redus la mai puțin de un an pentru Covid-19 grație accelerării procedurilor de cercetare, a producției industriale și a evaluării, cu sprijinul unor finanțări colosale.Este întrebarea aflată pe buzele tuturor, în condițiile în care variante mai contagioase decât coronavirusul clasic ar putea în timp să-l înlocuiască.Dacă extinderea variantei detectate inițial în Anglia îngrijorează, temerile legate de vaccinare vizează în special o altă variantă, apărută în Africa de Sud. Una dintre mutațiile pe care o conține (denumită E484K) pare susceptibilă să facă vaccinurile mai puțin eficiente, potrivit mai multor studii in vitro.Moderna a asigurat săptămâna trecută că vaccinul său este eficient împotriva variantei britanice și sud africane, dar într-o măsură mai mică. Compania va lucra deci pentru a pune la punct o doză de rapel specifică îndreptată împotriva tulpinii sud-africane.Pfizer și BioNTech au precizat și ele ulterior că vaccinurile lor rămân eficiente împotriva principalelor mutații ale variantelor engleză și sud-africană.Testele "nu au arătat necesitatea unui nou vaccine pentru a face față noilor variante", potrivit celor două companii, care se declară "pregătite să reacționeze" dacă apare o mutație rezistentă.În fine, rezultate preliminare la Novavax și Johnson & Johnson arată că cele două vaccinuri sunt mai puțin eficiente în partea de teste clinice realizate în Africa de Sud. Acest lucru pare să confirme că varianta sud-africană pune mai multe probleme vaccinurilor existente.În încercarea de a vaccina cât mai mulți oameni, o serie de țări au decis să întârzie a doua doză de vaccin. Scopul: furnizarea unei prime doze pentru cât mai mulți oameni, înainte de a trece la a doua.Danemarca, spre exemplu, a decis să treacă la un interval de 6 săptămâni, Marea Britanie la 12.Ori, vaccinurile Pfizer/BioNTech și Moderna au fost concepute astfel încât cele două doze să fie administrate la un interval de 3 și, respectiv, 4 săptămâni.Specialiștii se tem că mai mult timp între doze ar putea afecta eficacitatea vaccinului, sau chiar să favorizeze apariția de noi variante din cauza un protecții doar parțiale a populației.La începutul lui ianuarie, OMS a precizat că a doua doză poate fi decalată "în circumstanțe excepționale", în cazul unei explozii a pandemiei sau probleme de aprovizionare. Dar intervalul dintre doze nu trebuie să depășească șase săptămâni, a adăugat OMS.EMA a fost mai prudentă și a recomandat respectarea intervalului de trei săptămâni între dozele Pfizer/BioNTech.Sosirea în perioada următoare a vaccinului Johnson & Johnson ar putea tranșa dezbaterea deoarece, spre deosebire de altele, acest vaccin se face în doză unică.Testele clinice nu au evidențiat probleme notabile de securitate pentru vaccinurile deja distribuite. Continuă o supraveghere strânsă, pentru a detecta eventuale efecte secundare grave pe termen mai lung.Vaccinul Pfizer/BioNTech oferă deocamdată cele mai multe informații."Avantajele Comirnaty (denumirea sa comercială) în prevenția Covid-19 continuă să depășească toate riscurile", a asigurat vineri EMA, care a publicat prima sa actualizare privind securitatea acestui vaccin după ce UE a început administrarea.În ultimele săptămâni, mai multe țări au semnalat cazuri de deces la persoane în vârstă și adeseori foarte bolnave după ce au fost vaccinate. După ce a analizat aceste cazuri, EMA a concluzionat că "datele nu arată legături cu vaccinarea cu Comirnaty" și a exclus orice "problemă de securitate".De altfel, ca toate vaccinurile, cele împotriva Covid pot provoca efecte secundare lejere.