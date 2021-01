Ce conține o doză de vaccin Pfizer, în afară de ARN mesager: Grăsimi, sare și zahăr / La ce folosesc ”ingredientele”

((4-hidroxibutil)azanediil)bis(hexan-6,1-diil)bis(2-hexildecanoat) (ALC-0315)

2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamidă (ALC-0159)

1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC)

Colesterol

Clorură de potasiu

Dihidrogenofosfat de potasiu

Clorură de sodiu

Fosfat disodic dihidrat

Sucroză

Apă pentru preparate injectabile

O doză (0,3 ml) de Comirnaty (numele produsului) conține 30 micrograme de vaccin de tip ARNm COVID-19 (înglobat în nanoparticulelipidice). ”ARN mesager (ARNm) monocatenar cu capăt 5', produs prin utilizarea unei transcripții in vitro acelulare, de la modele de ADN corespunzătoare, cu codificarea proteinei S (spike) virale a SARS-CoV-2”, se spune în prospect.Pe scurt, pe lângă ingredientele active, vaccinul conține lipide (grăsimi), mai multe săruri (una dintre ele fiind simpla sare de masă) și sucroză (zahăr obișnuit).Vaccinul Pfizer, ca și cel al Moderna, folosește nanoparticule de lipide pentru a încastra RNA, explică MIT Technology Review . Aceste nanoparticule sunt, practic, minuscule sfere de grăsime ce protejează mRNA și îl ajută să intre în celule. Aceste particule au un diametru de aproximativ 100 de nanometri.Pfizer spune că folosește patru lipide diferite într-o ”proporție stabilită”. Lipida ALC-0315 este ingredientul principal în această formulă, deoarece este ionizabilă, așa că poate primi o încărcătură pozitivă și, ținând cont că RNA are una negativă, rămân împreună. Aceasta este și ingredientul care poate provoca efecte secundare sau reacții alergice.Celelalte lipide, printre care și cunoscuta moleculă de colesterol, sunt ”ajutoare” care conferă integritate structurală nanoparticulelor sau le împiedică să se adune în ”cocoloașe”. În timpul procesului de fabricație, RNA-ul și lipidele sunt amestecate într-o mixtură ce ajunge în final într-o formă de lichid înghețat de culoare albicioasă.Vaccinul Pfizer conține patru săruri, una dintre ele fiind banala sare de masă. Împreună, ele sunt cunoscute drept soluție salină tamponată cu fosfat, sau PBS, un ingredient foarte răspândit care menține ph-ul, sau aciditatea, aproape de cea a unei persoane. Substanțele care au aciditatea care nu trebuie pot afecta celulele sau se pot degrada rapid.Vaccinul conține și obișnuitul zahăr, cunoscut și sub numele de sucroză. Acesta acționează ca un crio-protector pentru a ocroti nanoparticulele cât timp sunt congelate și a le opri să se lipească una de alta.Înainte de injectare, vaccinul este amestecat cu un ser ce conține clorură de sodiu, sare comună, la fel ca la multe medicamente administrate intravenos, pentru ca injecția să fie cât de cât apropiată de conținutul de sare din sânge.Pfizer a subliniat de mai multe ori că amestecul de nanoparticule și mRNA este ”fără conservanți”. Compania insistă pe această informație probabil pentru că un conservant folosit de alte vaccinuri, thimerosal (care conține mercur pentru a ucide orice bacterie ce ar putea contamina fiola), a fost în centrul unor speculații. Centrul pentru Control al Bolilor din SUA spune că thimerosalul este sigur, dar, în ciuda acestor asigurări, acesta este folosit tot mai puțin.