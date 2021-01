Florin Cîțu: Etapa a treia de vaccinare ar putea fi accelerată și să înceapă în martie

Potrivit hotărârii adoptate miercuri de guvern, vor fi incluse în etapa a doua noi categorii de angajați din domenii de activitate considerate esențiale.





în cea de a doua etapă de vaccinare vor intra și următoarele categorii de angajați: personalul navigant român maritim și fluvial;

personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol);

personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU).

personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;

personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii;

persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.a) (n.r. - persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate)

personalul din administrația publică locală;

lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;

personalul din Administrația Națională de Meteorologie

membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;

personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;

inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora.

personalul Curții de conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti

personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței

sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi Vezi Noi categorii de persoane vor fi incluse în etapa a doua a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 / Cine intră în cea de a treia etapă de vaccinare

Premierul a mai spus că Hotărârea de Guvern este un document flexibil care poate să fie modificat în funcţie de evoluţia din teren şi în funcție de cum sunt primite vaccinurile."Etapa a doua a început mai devreme cam cu două săptămâni, am reușit să facem acest lucru pentru că am avut stoc de vaccin. Dacă lucrurile merg bine, vom accelera și etapa a treia”, a precizat Florin Cîțu. Acesta susține că centrele de vaccinare sunt pregătite pentru 150.000 de vaccinuri pe zi. Însă totul depinde de primirea acestor vaccinuri.Premierul a mai spus că în acest moment se știe foarte clar că există 2,4 milioane de vaccinuri de la Pfizer care vin până în 29 martie. "Înseamnă că un milion şi ceva de persoane vor avea până atunci cele două doze de vaccin. Dar în planul iniţiat avem şi Moderna, cu încă 400.000. Mai este şi AstraZeneca. Pe parcurs, dacă apar aceste vaccinuri, vom modifica această hotărâre de guvern, pentru a accelera şi etapa a treia. Trebuie să spun că şi etapa a doua a fost accelerată faţă de planul iniţial. Deci suntem pregătiţi să accelerăm şi etapa a treia dacă vor veni aceste vaccinuri", a precizat Cîţu.Acesta a mai spus că strategia iniţială a fost regândită, astfel încât să existe şi o etapă a treia A, în care vor fi incluse categorii esenţiale din etapa a doua. "Au fost mai multe discuţii, până la urmă am ajuns la o formă finală şi am discutat ca strategia iniţială să fie regândită şi avem această etapa a doua şi urmează o etapă a treia A, în care avem iarăşi alte categorii esenţiale care iniţial ar fi fost în etapa a doua".