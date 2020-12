Tulpina de coronavirus detectată în Regatul Unit este mult mai „contagioasă cu 50% până la 74%”, potrivit unui studiu

Noua variantă a coronavirusului detectată în Regatul Unit este mult mai „contagioasă cu 50% până la 74%”, potrivit unui studiu publicat online joi, care este îngrijorat de posibilele consecințe asupra numărului de decese și spitalizări legate de Covid- 19 peste Canal, potrivit AFP.„Pe baza datelor preliminare disponibile”, studiul concluzionează că varianta Sars-Cov-2 suspectată a fi la originea creșterii accentuate a numărului de cazuri din sud-estul Angliei în ultimile săptămâni „ar putea fi cu 50% până la 74% mai transmisibilă” (56% în medie în cele trei regiuni în cauză) decât tulpinile de până acum în circulație, rezumă unul dintre autori, Nick Davies, biolog la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).Această estimare, care nu a fost încă publicată într-o revistă științifică sau analizată de experți independenți, este în concordanță cu estimarea de „50% până la 70%” prezentată luni la o conferință de presă de alți cercetători, membri din grupul care sfătuiește guvernul britanic cu privire la virusurile respiratorii emergente, NERVTAG.Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, menționase încă din weekendul trecut o contagiozitate mai mare de 70%, iar autoritățile britanice au transmis Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) estimarea unei transmisii care a crescut de la 40% la 70%, pe baza datelor preliminare din secvențierea genomului virusurilor colectate în Londra și sud-estul țării.Detectată pentru prima dată în septembrie în Marea Britanie, această variantă numită VOC 202012/01 are 22 de mutații pe genomul său. Unul în special, numit N501Y, este situat la nivelul proteinei spike a coronavirusului, un punct de pe suprafața acestuia care îi permite să se atașeze la celulele umane pentru a le pătrunde, jucând astfel un rol cheie în infectie virala.Un sfert din infecțiile noi detectate în noiembrie în zonele afectate au fost legate de această variantă la începutul lunii noiembrie, cifră care a crescut la peste 60% la începutul lunii decembrie. Și „dacă tendința actuală continuă, noua variantă ar putea reprezenta 90% din cazuri până la jumătatea lunii ianuarie”, potrivit lui Nick Davies.