Argentina introduce impozitul extraordinar pe marile averi pentru a finanța lupta împotriva pandemiei de coronavirus

Acest impozit apărat de majoritatea care îl susţine pe preşedintele Alberto Fernandez ar trebui să aducă la buget circa trei miliarde de dolari."Nimeni nu va trebui să vândă maşini sau pământuri", a dat asigurări directoarea autorităţii fiscale argentiniene, Mercedes Marco del Pont, într-o ţară în care bogăţia este deţinută în primul rând de marii producători agricoli.Impozitul nu va afecta decât aproape 12.000 de contribuabili, deţinătorii unor lichidităţi superioare de 25 de ori acestei taxe, potrivit sursei citate.Noul impozit a fost totuşi criticat dur de opoziţia liberală din mişcarea "Juntos por el Cambio" a fostului preşedinte Mauricio Macri, care îl consideră o "confiscare".Circa 40,9% din cele 44 de milioane de argentinieni trăiesc sub pragul sărăciei, rata şomajului depăşind 10%, în timp ce economia se află în recesiune din 2018.Produsul Intern Brut (PIB) ar urma să scadă cu 11% în acest an, potrivit Băncii centrale, în special din cauza epidemiei care s-a soldat cu peste 39.000 de morţi şi 1,5 milioane de persoane contaminate.Circa 20% din încasările provenite din acest impozit vor merge cu titlu de ajutor la sistemul de sănătate, 20% ca ajutor pentru IMM-uri, 15% la ajutoare sociale, 20% vor finanţa burse pentru studenţi şi 25% întreprinderile din sectorul gazelor naturale.Cea mai importantă asociaţie patronală din Argentina, Asociaţia argentiniană a antreprenorilor (AEA), a criticat măsura care, susţine ea, "afectează proprietatea privată, loveşte investiţiile, producţia şi angajările şi provoacă o mare descurajare".Preşedintele puternicei Societăţii rurale argentiniene, care îi reprezintă pe producătorii agricoli, a spus că se teme ca această taxă "extraordinară" să nu devină permanentă."Se doreşte prezentarea acestui impozit ca o contribuţie a celor mai bogaţi, dar ştim ce se întâmplă cu aceste taxe unice, ele sunt aici pentru totdeauna", a declarat el. Însă din punctul de vedere a lui Hernan Letcher, directorul Centrului de studii economice (CEPA), această taxă nu are nimic specific Argentinei, când "cel puţin 11 ţări din Europa şi America latină" încearcă să reducă inegalităţile prin impozitare.