​Ambulanța Galați a rămas fără 19 angajați în plină criză sanitară. „Suntem într-o situație foarte dificilă”

Persoanelor detașate la Serviciul de Ambulanță Județean Galați le-au expirat contractele pe 5 octombrie. Conducerea instituției a făcut demersuri la București pentru a le prelungi încadrarea, însă până în prezent nu a primit nici un răspuns.Ca urmare, toți cei 19 angajați au fost nevoiți să plece din serviciu lăsându-i pe foștii lor colegi într-o situație dificilă: activitatea la SAJ Galați a crescut foarte mult din cauza Covid-19, iar instituția are cu patru echipaje mai puțin.„Noi și înainte o duceam prost, cu atât mai mult acum când avem numeroase cazuri de Covid. Lor le-au expirat contractele pe 5 octombrie, am pierdut 19 oameni care acopereau patru echipaje. Am solicitat rezolvarea problemei la București, suntem într-o situație foarte dificilă, cazurile de Covid ne-au îngreunat foarte mult activitatea”, a declarat pentru Mediafax reprezentantul SAJ Galați, Mihai Polinschi.Serviciul de Ambulanță din Galați are 22 de echipaje gata de intervenție în fiecare zi, dintre care 10 sunt alocate orașului reședință de județ.