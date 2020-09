Rafila: Suntem într-un moment de transmitere comunitară intensă. Nu este exclus ca în această săptămână să înregistrăm 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, spune că în acest moment în România există o transmitere comunitară intensă şi nu este exclus ca în această săptămână să ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe zi.

Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Digi 24, că a fost îngrijorat de cifrele văzute la raportarea testelor făcute duminică.

"Sunt îngrijorat de cifrele pe care le-am văzut la raportarea testelor efectuate duminică, când pe de o parte am avut un record pentru o zi de duminică, peste 1.200 de cazuri pozitive şi am avut 20% dintre probele testate pozitive, ceea ce mă face să cred că suntem într-un moment de transmitere comunitară intensă şi nu este exclus ca în această săptămână să înregistăm acea cifră la care toată lumea face referire, 2.000 de cazuri, pentru că în mod evident am avut o creştere în cele două săptămâni care au trecut cu peste 1.700 de cazuri în câteva zile şi este de aşteptat ca pe măsură ce nivelul probelor, procentul probelor pozitive creşte să avem şi în această săptămână o evoluţie în acelaşi sens”, a afirmat Rafila, citat de News.ro