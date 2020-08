Firea: Doar VIP-urile primesc plasmă pentru tratamentul anti-Covid, cetățenii obișnuiți nu există

"În toată lumea guvernele au programe de stimulare a donării de plasmă de la persoanele care au deja anticorpii pentru această boală, după ce s-au infectat şi s-au vindecat. (...) La situaţii excepţionale, trebuie să luăm măsuri excepţionale. Avem o lege pentru recompensarea donatorilor de sânge. Noi nu facem decât să creştem suma. Am pus următoarea întrebare consilierilor, uitându-mă în ochii celor care au criticat acest proiect, care a apărut pe fondul neimplicării Guvernului: dacă ar avea o persoană foarte apropiată, dragă, iubită, la spital, la terapie intensivă şi care ar avea nevoie urgentă de transfuzie de plasmă sanguină, ar refuza pentru că donatorul a primit tichetele de masă de la Primăria Capitalei? În acest moment doar vip-urile primesc plasmă sanguină, deci oamenii normali, cetăţenii obişnuiţi nu primesc pentru că nu există şi nu este vina medicilor, nu este vina directorilor de spitale, este vina Ministerului Sănătăţii că nu face în aşa fel încât să stimulăm această donare", a afirmat Firea, la România Tv, potrivit Agerpres.Ea a menţionat că acest proiect ar salva oameni, menţionând că se poate dona plasmă umanitar şi nu este obligatoriu ca donatorii să beneficieze de aceste stimulente."Noi ne încurcăm în birocraţii, în cutume, în reguli care au fost stabilite pe timp de pace, când nu aveam pandemie şi nu ne gândim la faptul că putem să salvăm mii de români. Avem două situaţii: salvăm românii sau îi lăsăm să moară pentru că PNL şi USR nu vor să voteze. Astăzi nici în Consiliul General nu au votat, adică au votat împotriva acestui proiect, motivând că avem o lege care spune că donarea este gratuită. Subliniez, nu este gratuită, se pot acorda aceste bonuri de masă şi alte stimulente şi de acum înainte. Asta nu înseamnă că venim în faţa publicului cu această obligativitate. Cine doreşte să doneze umanitar plasmă sanguină o poate face în continuare, nu este nimeni obligat să acceseze aceste stimulente. Dar noi am explicat foarte clar că, practic, din aceste tichete pot să cumpere medicamente, deci vitamine, minerale, pentru tonifierea organismului, pentru a-şi reveni după ce au făcut acea donare, a-şi cumpăra alimentele necesare şi nu cred că este un lucru rău, dimpotrivă", a adăugat Gabriela Firea, care este şi candidat pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Ea a menţionat că sunt persoane care şi-au plătit singure analizele necesare pentru donare de plasmă şi este normal ca statul român să asigure aceste stimulente. "Mai mult decât atât, am vorbit cu persoane care au donat în această perioadă plasmă, sunt deja vindecate şi au anticorpi şi au fost multe situaţii în care şi-au achitat singure aceste persoane testele necesare şi analizele necesare înaintea procesului de donare", a mai spus Firea.Proiectul "Donează plasmă, salvează viaţă", care prevede acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.800 de lei fiecărui beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere, a fost adoptat joi de Consiliul General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", 5 "împotrivă" şi 7 abţineri.Programul se adresează unui număr de 500 de beneficiari cu domiciliul stabil sau viză de reşedinţă în municipiul Bucureşti, obţinută cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect.Bugetul proiectului este de 2,4 milioane de lei. Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, cu posibilitate de prelungire, în baza unui regulament care va fi elaborat în termen de 10 zile de la aprobarea programului.Liderul consilierilor municipali ai USR, Ana Ciceală, a afirmat, joi, că proiectul este "ilegal" şi "imoral". "Proiectul acesta este şi ilegal şi imoral şi contravine tuturor politicilor publice europene şi româneşti de până acum. (...) În primul rând, pe calea legală, nu este, conform Legii 282, legal să donezi contra unei remuneraţii sânge sau alte componente sanguine. (...) O nouă ilegalitate propusă de primarul general, Gabriela Firea, a nu ştiu câta oară în aceşti patru ani dezastruoşi de mandat", a spus Ciceală, adăugând că bolnavii de COVID-19 ar trebui să fie ajutaţi indiferent dacă donează plasmă sau nu.