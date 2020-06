​INTERVIU De ce a crescut numărul cazurilor de coronavirus? Nelu Tătaru: Ne așteptam, suntem în a treia etapă de relaxare. Putem controla creșterea dacă se respectă regulile

​Autoritățile se așteptau la o creștere a numărului de infecții cu COVID-19, în condițiile în care suntem în cea de-a treia etapă de relaxare, în care am intrat acum 3 zile, afirmă ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, într-un interviu acordat HotNews.ro. Sistemul medical este pregătit să primească noile cazuri, dă asigurări ministrul Sănătății, care face însă un apel la români să respecte regulile care însoțesc fiecare măsură de relaxare: "Atâta timp cât respectăm aceste lucruri, putem controla și o eventuală creștere a numărului de cazuri", subliniază Nelu Tătaru.









România a intrat de 3 zile în cea de-a treia etapă de relaxare și vine și după două weekenduri prelungite, astfel că autoritățile se așteptau la o creștere a numărului de cazuri, mărturisește ministrul Sănătății, în interviu acordat HotNews.ro.

Nelu Tătaru spune că sistemul medical este pregătit să facă față noilor cazuri, dar face un apel la români să respecte regulile de protecțue care însoțesc fiecare măsură de relaxare, pentru ca numărul cazurilor să poată fi ținut sub control. Ministrul Sănătății admite și faptul că, odată cu creșterea numărului de cazuri din ultimele zile, "există o tendință de suprapopulare la nivelul spitalelor din București - Matei Balș și Victor Babeș", dar spune că deocamdată mai sunt locuri în aceste spitale. De asemenea, în țară, "sunt anumite zone, anumite spitale din anumite județe, care au o suprasolicitare în acest moment sau sunt aproape de limita maximă. Acolo, o parte dintre cazuri vor fi dirijate către spitalele din apropiere, în măsura în care nu vor mai exista locuri." În același timp, o parte dintre spitalele suport COVID din țară au cerut în această perioadă să revină la patologia non-COVID, "crezând că s-a terminat", spune Nelu Tătaru: "Ei bine, nu s-a terminat. Cel puțin ieri, doar 7 județe nu aveau cazuri noi."



3 etape de relaxare și două weekenduri prelungite





"Ne așteptam să avem această creștere a numărului de cazuri", mărturisește Nelu Tătaru, subliniind însă că "Populația ar trebui să respecte regulile impuse și acele norme de desfășurare și funcționare a măsurilor de relaxare tocmai aplicate. În condițiile în care vom respecta aceste reguli, putem gestiona acest număr de cazuri."









"Atâta timp cât respectăm aceste lucruri, putem controla și o eventuală creștere a numărului de cazuri", subliniază ministrul Sănătății.





"Chiar dacă sunt măsuri de relaxare, sunt măsuri de relaxare cu precauții"





În acest moment avem a șaptea zi cu număr crescut de cazuri și avem 3 zile cu peste 300 de cazuri, spune ministrul Sănătății. Nelu Tătaru speră ca "populația să înțeleagă că chiar dacă sunt măsuri de relaxare, sunt măsuri de relaxare cu precauții. Respectarea acestor precauții face posibil ca noi, ca sistem sanitar, să putem gestiona cazurile noi, dar și posibilitatea ca după două săptămâni de evaluare să putem recurge și la alte măsuri de relaxare."

















"Există o tendință de suprapopulare la nivelul spitalelor din București și din anumite județe"

Ministrul Sănătății admite și faptul că, odată cu creșterea numărului de cazuri din ultimele zile, "există o tendință de suprapopulare la nivelul spitalelor din București - Matei Balș și Victor Babeș", dar spune că deocamdată mai sunt locuri în aceste spitale. De asemenea, în țară, "sunt anumite zone, anumite spitale din anumite județe, care au o suprasolicitare în acest moment sau sunt aproape de limita maximă. Acolo, o parte dintre cazuri vor fi dirijate către spitalele din apropiere, în măsura în care nu vor mai exista locuri."













"Noi în acest moment avem organizată activitatea spitalelor în patologia COVID, faza I cele care sunt spitale de boli infecțioase, faza II de pneumologie, spitalele suport, care sunt spitalele mici și mijlocii pentru suport COVID și care în ultimele săptămâni solicitau revenirea la patologia non-COVID și sunt evaluate fiecare în parte. În acest moment, spitalele de faza I și II și spitalele suport pot prelua aceste cazuri noi. Cazurile de terapie intensivă încă nu forțează paturile de terapie intensivă, dar suntem pregătiți pentru a gestiona fiecare caz nou. Sunt anumite zone, anumite spitale din anumite județe, care au o suprasolicitare în acest moment sau sunt aproape de limita maximă. Acolo, o parte dintre cazuri vor fi dirijate către spitalele din apropiere, în măsura în care nu vor mai exista locuri. Există o tendință de suprapopulare la nivelul spitalelor din București - Matei Balș și Victor Babeș - dar deocamdată mai sunt locuri și aici. De menționat că aceste spitale, modificându-și patologia pentru COVID, au suferit și modificări de structură. Chiar dacă aveau un număr mai mare de paturi, odată cu distanțarea și izolarea sau cazarea pacienților suspecți singuri într-un salon au făcut ca numărul de locuri să scadă. Dar ele pot fi reorganizate la un moment dat, dacă situația o impune. Spre exemplu, Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș avea peste 600 de paturi, dar pentru a izola mai bine pacienții infectați cu coronavirus, numărul acestora s-a redus", explică ministrul Sănătății.













Ministrul Sănătății amintește că venim după două weekenduri prelungite și după două etape de relaxare survenite la distanță de câte două săptămâni. În cea de-a treia etapă de relaxare s-a intrat acum 3 zile. "Am avut 196, 237, 222, 275, 320, a urmat o zi cu 166 de cazuri luni, 345 ieri și 320 de cazuri astăzi. Ne aflăm la 3 zile de la a treia etapă de relaxare."Autoritățile implicate în gestionarea crizei coronavirusului analizează zilnic evoluția cazurilor noi, a cazurilor din terapie intensivă, cât și a cazurilor care unităților de primiri urgențe, cu simptomatologie respiratorie sau a bolilor conexe și urmăresc zilnic aceste cazuri, evoluția lor zilnică și săptămânală, care "ne poate da și previziunea pentru data de 1 iulie, când va începe a patra etapă de relaxare", explică ministrul Sănătății.Nelu Tătaru amintește că "Absolut fiecare măsură de relaxare pe care am luat-o are și contra-măsuri - niște norme de aplicare în vederea desfășurării în siguranță a fiecărei activități nou relaxate."L-am întrebat pe ministrul Sănătății ce se va întâmpla în cazul în care numărul de infecții va crește în ritmul actual, chiar și cu mai mult de 300 pe zi: "Fiecare caz nou apărut are în spatele lui o anchetă epidemiologică. Fiecare caz nou este coroborat cu alte cazuri. Dacă sunt cazuri multiple în anumite focare, atunci aceste focare sunt izolate. Cei care necesită internarea sunt internați și sunt tratați. La fel, izolarea la domiciliu reprezintă una dintre soluții, în momentul în care decidem ca o anumită comunitate să fie izolată, în cazul în care avem o transmitere comunitară accentuată.""Fiecare caz va fi tratat particular, fiecare comunitate va fi tratată particular și măsurile vor fi particularizate pentru fiecare focar în parte", dă asigurări Nelu Tătaru.În același timp, o parte dintre spitalele suport COVID din țară au cerut în această perioadă să revină la patologia non-COVID, "crezând că s-a terminat", spune Nelu Tătaru: "Și spitalele care sunt spitale suport COVID, odată ce nu vor mai avea pacienți COVID, vor trebui să solicite Direcțiilor de Sănătate Publică să refacă circuitele și să revină la structura pe care o aveau înainte - adică în momentul acesta ei și-au suspendat un anumit număr de paturi pentru a putea asigura distanțarea. Asigurând distanțarea, spațiul este cu mai puține paturi, în acest moment. În general, cam toate spitalele suport COVID din țară au cerut DSP-urilor să fie evaluate dacă pot să revină la patologia non-COVID, crezând că s-a terminat. Ei bine, nu s-a terminat. În acest moment, cel puțin ieri, doar 7 județe nu aveau cazuri noi. În rest, cam toate județele aveau cazuri noi. Trebuie, la nivel de județ, DSP-urile și reprezentanții zonali de sănătate publică să reevalueze situația pandemiei, pentru a putea ce spitale pot să revină la patologia non-COVID și care trebuie să mai rămână totuși la patologie COVID, ca suport."