Dosar penal după ce şeful UPU de la Spitalul Judeţean Suceava ar fi obstrucţionat cadrele medicale să folosească echipament de protecţie

Într-un comunicat de presă difuzat joi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava se arată că, examinând materialul aferent sesizării SJU Suceava nr. TR45/22.04.2020, înaintat pe 23 aprilie, în temeiul dispoziţiilor art. 292 Cod pr. Penală, procurorii s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, urmărirea penală urmând a fi efectuată de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul IPJ Suceava, Poliţia municipiului Suceava - Biroul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.Potrivit procurorilor, în fapt, s-a reţinut că, pe 20 aprilie, la UPU a SJU Suceava, din dispoziţia medicului şef de secţie, personalul medical din cadrul acestei unităţi, care îşi desfăşura activitatea în sectorul suspect COVID, nu a fost echipat corespunzător, respectiv cu mască FFP3, combinezon, ochelari, vizieră, cizme şi mănuşi chirurgicale, potrivit Ordinului 555/2020, respectiv 533/2020.Procurorii au constatat, în aceste condiţii, că nu au fost respectate măsurile dispuse în cadrul unităţii medicale, cu privire la reglementările legislative în vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase.Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, a circumstanţelor de comitere a faptelor şi a stabilirii răspunderii penale a tuturor participanţilor, urmând ca cercetările să fie extinse şi sub aspectul săvârşirii altor infracţiuni şi al lămuririi cauzei sub toate aspectele.