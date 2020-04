Primele cazuri de coronavirus la Institutul Fundeni, cel mai mare spital din România: o asistentă și doi pacienți

Conducerea Institutului Fundeni dă asigurări că face toate eforturile să țină secțiile cu pacienți imunodeprimaţi cât se poate de sigure. De aceea, este testat personalul care intră în zonele verzi. Se încearcă astfel să nu fie dus nici un pacient, indiferent de simptome, în secțiile unde sunt pacienți internați cu boli grave.





Asistenta medicală angajată la Institutul Fundeni a fost confirmată ieri cu infecție cu coronavirus. Ea nu avea simptome.



"Am testat-o fiindcă am început să testăm personalul. Testăm pacienţii şi personalul. Testarea pacienţilor si a personalului ne permite depistarea de timpuriu a oricărui posibil focar şi, totodată, identificarea cazurilor asimptomatice pentru continuarea în siguranţă a activiăţii uniţăţii medicale. Astfel am identificat o persoană complet asimptomatică şi am izolat-o, respectiv asistenta medicală”, a mai spus ", a explicat conf. dr. Anca Coliţă, managerul Institutului Fundeni.





Asistenta medicală nu a intrat în contact cu nici un pacient. Atât ea, cât și toți cei care au intrat în contact cu ea, au purtat echipament de protecție.



Cei doi pacienţi infectați cu coronavirus au fost transferaţi în spitale dedicate COVID-19: "Orice pacient care necesită internarea în Institutul Clinic Fundeni este izolat, i se face testul COVID și stă în zona de izolare, singur în salon, până avem rezultatul testului. Dacă este negativ, se duce în zona verde a secției, dacă este pozitiv se transferă la spital dedicat COVID. Cei doi pacienţi au fost testaţi. Ei aşteptau rezultatul testului în izolare. Am făcut ancheta pentru fiecare din ei. Tot personalul cu care au intrat în contact a purtat echipament de protecție. Când am primit testul pozitiv, i-am transferat", a explicat prof. dr. Alina Tănase, directorul medical al Institutului Fundeni.







La Institutul Fundeni se fac teste pentru coronavirus începând din 6 aprilie. În prezent, se fac 160 de teste pe zi.







În curtea Institutului Fundeni este construit, zilele acestea, un mini-spital modular de triaj format din 7 containere, destinat triajului pacienților suspecți de coronavirus. Spitalul este aproape gata și a fost construit în timp-record (puțin peste o săptămână) în urma unei strângeri de fonduri lansate de un ONG înființat chiar de medicii de la Fundeni.



Mini-spitalul de triaj "va proteja pacienții vulnerabili și cadrele medicale și ne ajută să desfășurăm corect actul medical", a declarat medicul Dana Tomescu, inițiatoarea proiectului și șefa Secției ATI 3 de la Institutul Fundeni.













La Institutul Fundeni sunt testați pentru COVID-19 toți pacienții care necesită internarea. De asemenea, sunt testaţi toţi angajaţii care lucrează în secţiile cu bolnavi în stare gravă.