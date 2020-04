Elon Musk a promis ventilatoare pulmonare. Nimeni n-a văzut vreunul până acum

Elon Musk nu este străin de promisiuni îndrăznețe sau controversate. Ele merg de obicei împreună în cazul lui. Nu ar trebui să fie o surpriză prea mare că Musk este ținta criticilor pentru că nu și-a îndeplinit una din aceste promisiuni. Doar că în ce-l privește, când promiți că vei livra ventilatoare care vor salva vieți și n-o faci, este mai mult decât o simplă controversă.

În ultimele câteva săptămâni, declarațiile publice ale lui Musk dsepre ventilatoare au inclus afirmații că Tesla le va produce dacă va fi necesar, că a cumpărat 1.000 de „ventilatoare aprobate de FDA (Food and Drug Administration)” și că le-a trimis la spitale.

Problema este că niciun spital nu a primit de fapt ventilatoare de la Musk sau Tesla. În loc, ceea ce a donat și trimis la spitale erau dispozitive care sunt folosite la tratamentul sindromului de apnee în somn. Cunoscute ca aparate BiPAP, aceste dispozitive nu trimit direct aerul în plămâni printr-un tub respirator – ceea ce este necesar pentru pacienți care suferă de forme severe de COVID-19. Mai mult, guvernatorul statului California a spus că niciun spital din acel stat nu a primit ventilatoarele promise.

“Newsom’s office now says @elonmusk was supposed to deliver the ventilators directly to hospitals. So far, however, the governor’s office says no California hospital has received them. It’s also not clear whether Musk actually has any ventilators to give.” https://t.co/HWAlHLPbOw