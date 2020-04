Orban: Am știut doar parțial ce conține primul acord MAI-BOR. Numai cine nu muncește nu greșește / Răspuns sec când a fost întrebat dacă a cerut să primească Lumină acasă

​LIVEVIDEO

"Numai cine nu muncește nu greșește" - este explicația premierului Ludovic Orban pentru primul acord între Ministerul de Interne și BOR pentru perioada Paștelui. El mai spune că a avut doar parțial o discuție cu Marcel Vela despre acest acord, fără a-l cunoaște în detaliu.

Orban a spus, joi seară, la Digi 24, că a existat o discuție legată de condițiile de sărbătorire a Paștelui, iar apoi ministrul de Interne a semnat acel acord cu Patriarhul Daniel.

"Chiar dacă parțial avusesm o discuție cu ministrul, nu cunoșteam chiar în detaliu (...) Nu am intrat în analiză in detaliu, am avut doar o discutie, sigur că acordul mi-a fost transmis dupa semnare", a susținut Orban. Reamintim că în urmă cu o zi Vela spunea că președintele Iohannis și premierul Orban erau "la curent” cu acordul MAI-BOR.

"Am urmărit îngrijorările, reacțiile, intervenția președintelui României a fost clară și fermă. Ulterior, acest acord a fost modificat și la ora actuală este conform tuturor ordonanțelor militare și recomandărilor specialistilor. Numai cine nu muncește nu greșește. Important e să fii atent și să ai reacție rapidă și s-a văzut intervenția rapidă, acordul a fost modificat", a adăugat Orban.









El a fost întrebat și dacă a cerut parohiei sale să îi fie adusă acasă Lumina, în noaptea de Înviere, și a răspuns sec: "Nu".Întrebat de ce nu a făcut o astfel de solicitare, Orban a spus: "Nu am cerut încă, pentru că sunt ocupat de dimineață până noaptea".