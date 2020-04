VIDEO Povestea primului sistem privat integrat de telemedicină destinat celor afectați de COVID-19, spusă de cei doi fondatori

”Am văzut ce înseamnă ca informația să nu circule între departamente, să nu se răspundă la telefoane, iar în final cel care în final pierde să fie cetățeanul. Așa că ne-am spus că acum este momentul să punem tehnologia la treabă. Este frustrant să știi că a doua limbă vorbită la Microsoft este limba română, că noi avem printre cele mai performante conexiuni de internet și, cu toate acestea, noi să continuăm să completăm formulare cu pixul pe hârtie”, spune antreprenorul român Marius Țapu, cel care alături de Gabriel Aftenie, absolvent de inginerie aerospațială reîntors după mulți ani din SUA, au pus la punct primul sistem privat integrat de telemedicină destinat celor afectați de COVID-19.



Munca a început acum circa o lună, iar proiectul a devenit funcțional în urmă cu o săptămână. ”Ideea ne-a venit studiind ce se întâmplă în alte țări, având în minte mai ales experiența Italiei cu acel decalaj de trei săptămâni. Așa am putut să înțelegem că e o chestiune de timp până când și sistemul nostru medical își va arăta limitările și că o platformă puternică și capabilă să gestioneze volume mari de date și care să aibă posibilitatea să interconecteze participanții este absolut necesară”, spune Marius Țapu.

Țapu, de profesie inginer, este antreprenor din anul 1997. A fondat mai multe firme din diverse zone de activitate. Momentan gestionează una din firmele de top din piața de bricolaj din Prahova.



”În momentul în care am demarat noi proiectul- în urmă cu circa o lună - foarte multe Direcții județene de sănătate publică nu mai făceau față. Era un du-te- vino între instituții; Telverde- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Serviciul de 112 și vedeam că cercul nu se închide”, spune Marius Țapu.



De ce era nevoie de un asemenea proiect? Simplu, explică Țapu: ”Până în acest moment, dacă o persoană bănuia că ar putea fi infectată, ce făcea? Suna la Telverde. Acolo era evaluată și eventual trimisă să sune la Direcția de Sănătate Publică. La DSP i se completa un chestionar și, dacă lucrurile erau serioase, era pusă să sune la 112. Dar cel de la Telverde nu știa dacă omul va suna la DSP, cei de la DSP nu știau dacă se va suna la 112 și așa mai departe. Noi am pus cap la cap acest lanț, acest traseu, asigurându-ne de faptul că acea persoană va fi și monitorizată. Ea intră în evidența noastră și va fi sunată periodic pentru a vedea cum se simte. De asemenea, suntem în legătură cu o serie de ONG-uri care îi pot aduce la domiciliu bunurile de care are nevoie”, mai spune antreprenorul.



Ideea noastră a intrat în discuție în grupurile de lucru ale membrilor Romanian Business Leaders unde fiecare participant a a încercat să vadă cum poate participa, cu ce ar putea contribui în regim pro-bono pentru a ne ajuta semenii. Așa s-au cristalizat o serie de proiecte- unul e acesta al nostru, altul e legat de producția de combinezoane, măști și țesături, dar au mai fost și altele, adaugă Gabriel Aftenie.

Noi avem la RBL o filosofie simplă, mai spune Aftenie: propunem proiecte, dar ne și ocupăm de implementarea lor. Marius a fost cel care a propus proiectul, a creat un grup pe WhatsApp, în care m-a introdus și pe mine, după care am început să studiem modul în care funcționează platforme similare în afara țării. Lângă noi au stat alți antreprenori, fiecare contribuind cu experiența și cu resursele pe care le putea pune la dispoziție pentru a duce acest proiect la capăt.

”Marius are un tin așa, mai cerebral, când povestește, dar munca din spate a fost mult mai complexă. Am făcut foarte multe iterații, am trecut prin multe versiuni ale acestui sistem iar acum am ajuns la un nivel în care poate fi pus în funcțiune cu mare succes nu doar pentru statul român ci și pentru ONG-urile care activează în domeniul ajutorării afectați de Covid”, explică acesta.



Până acum au sunat mai puțin de 100 de oameni (platforma funcționând abia de o săptămână), dar serverul care o gazduiește poate găzdui simultan 100 de apeluri.

Platforma 9SOS va fi încredințată statului român cu drept de utilizare în mod gratuit, pe perioada stării de urgență și minimum 3 luni după incheierea acesteia, mai spun fondatorii acesteia.

Vezi aici discuția reporterului HotNews cu Marius Țapu și Gabriel Aftenie:













Etapele procesului sunt: Apelare – Înscriere – Triaj Covid-19 – Directionare- Monitorizare

1. Suni la numărul de telefon 021 9789. Apelul este direcționat către un operator 9SOS care iți inregistrează datele de contact (nume, telefon, adresa, email, CNP, nume medic de familie)

2. Operatorul va trece împreună cu tine printr-un chestionar specific COVID-19, pentru a identifica grupa de risc în care te încadrezi si pentru a colecta date care pot ajuta la o analiză epidemiologica: ce simptome ai în acel moment, dacă ai alte boli și condiții medicale care pot fi agravate de Covid-19, dacă ai fost testat și rezultatul testului, daca a avut contact direct cu un caz confirmat sau probabil, dacă ai venit dintr-o altă țară în ultimele 14 zile

3. In urma completarii acestui chestionar de triere se genereaza o fisa situationala si in functie de nivelul de risc la care ai fost încadrat, vei fi direcționat către un medic de specialitate, medic de familie, ISU, DSP.

4. Ultima etapa a serviciului este monitorizarea, dacă te încadrezi într-o situatie de risc mediu sau ridicat, vei rămâne intr-un sistem de supraveghere până la dispariția completă a riscului – de obicei 14 zile – și vei fi contactat periodic pentru a verifica starea de sănătate. Dacă te confrunți cu probleme din cauza stării de izolare, carantinare și ai nevoie de ajutor, operatorii pot transfera fișa ta unor ONGuri locale care să te preia și să te ajute.